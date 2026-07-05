حمایت از تولید داخلی، میراث ماندگار اندیشه رهبر شهید انقلاب و مسئولیت تاریخی صنعت ایران
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، به مناسبت وداع حماسی مردم با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، پیامی صادر و تأکید کرد: حمایت از تولید داخلی، میراث ماندگار اندیشه رهبر شهید انقلاب و مسئولیت تاریخی صنعت ایران است.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، به مناسبت وداع حماسی مردم با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سید علی خامنه ای، پیامی صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:
تاریخ، برخی انسانها را تنها بهعنوان رهبر یک ملت به یاد نمیآورد؛ بلکه آنان را معمار یک مکتب میشناسد؛ مکتبی که اندیشه آن، حتی پس از آنان نیز مسیر حرکت یک ملت را روشن میکند. رهبر شهید انقلاب از همین جنس بود؛ شخصیتی که با ایمان عمیق به خداوند، اعتماد به مردم و باور راسخ به تواناییهای ایران، بنیان مکتبی را گذاشت که امروز ثمرات آن را در عرصههای علمی، صنعتی، فناوری و اقتصادی کشور میتوان مشاهده کرد.
یکی از مهمترین ارکان این مکتب، باور به تولید و توانمندی های داخلی بهعنوان زیربنای اقتدار ملی است. برای بیش از دو دهه، با نامگذاری سالها حول محور اقتصاد مقاومتی، رونق تولید، جهش تولید، تولید؛ دانشبنیان، اشتغالآفرین و سرمایهگذاری برای تولید، نقشه راه پیشرفت کشور ترسیم شد و این پیام روشن به همه ارکان کشور داده شد که اقتصاد، صنعت و تولید، صرفاً موضوعاتی اقتصادی نیستند، بلکه ستونهای استقلال، امنیت و پیشرفت ایران اسلامی به شمار میروند.
رهبر شهید انقلاب همواره تأکید داشتند که اقتدار سیاسی بدون اقتدار اقتصادی و صنعتی پایدار نخواهد ماند. از همین رو، تقویت تولید، حمایت از صنعت، توسعه فناوری، اقتصاد دانشبنیان، کاهش وابستگی به خارج و اعتماد به جوانان و نخبگان ایرانی، همواره در کانون اندیشه ایشان قرار داشت. این نگاه تمدنی، تولید را حلقه اتصال دانش، فناوری، اشتغال، عدالت، رفاه و عزت ملی میدانست؛ زیرا رشد تولید، اشتغال را افزایش میدهد، تورم را مهار میکند، ارزش پول ملی را تقویت میسازد و زمینهساز امنیت اقتصادی و افزایش تابآوری کشور میشود.
بازدید رهبر شهید انقلاب از مجتمع فولاد مبارکه در ۱۲ آبانماه ۱۳۸۰، جلوهای روشن از همین نگاه راهبردی به صنعت و تولید بود. ایشان در این بازدید، فولاد مبارکه را نماد توانمندی، خودباوری و ظرفیت عظیم صنعت ایران دانستند و بر نقش صنایع مادر در اقتدار اقتصادی کشور تأکید کردند. این دیدار، برای خانواده بزرگ فولاد مبارکه صرفاً یک بازدید تشریفاتی نبود، بلکه تجدید میثاقی با آرمان تولید، خوداتکایی و پیشرفت ایران اسلامی بود؛ مسیری روشن که گروه فولاد مبارکه همچنان خود را متعهد به ادامه آن میداند.
سرمایهگذاری گسترده در توسعه زنجیره ارزش، اجرای پروژههای راهبردی خودتامینی انرژی و آب، حمایت از شرکتهای دانشبنیان، بومیسازی، توسعه فولاد سبز، تحول دیجیتال، افزایش خوداتکایی و استمرار تولید حتی در دشوارترین شرایط، تنها بخشی از تلاش این مجموعه برای تبدیل این اندیشه به عمل است.
باور داریم که هر گام در مسیر تقویت تولید ملی، ادامه همان راهی است که رهبر شهید انقلاب برای آینده ایران ترسیم کرد.
روزهای دشوار جنگ تحمیلی اخیر، آزمونی بزرگ برای صنعت ایران بود؛ آزمونی که بار دیگر نشان داد تولید، همانگونه که رهبر شهید انقلاب بر آن تأکید داشتند، عرصهای از جهاد، مسئولیت و مقاومت است. هنگامی که دشمن زیرساختهای اقتصادی و صنعتی کشور را هدف قرار داد، صنعتگران ایرانی با تکیه بر دانش، تجربه، خودباوری و روحیه جهادی، اجازه ندادند چرخه تولید متوقف شود. سرعت بالای بازسازی واحدهای آسیبدیده و بازگشت زودهنگام فولاد مبارکه به مدار تولید، تنها یک موفقیت فنی نبود؛ بلکه جلوهای از دفاع از امنیت اقتصادی، آرامش بازار، معیشت مردم و تجلی فرهنگ «ما میتوانیم» بود.
امروز بیش از هر زمان دیگری، تحقق این اندیشه نیازمند هدایت سرمایهها به سمت تولید، رفع موانع سرمایهگذاری، حمایت از تولیدکنندگان، توسعه اقتصاد دانشبنیان، افزایش بهرهوری و تقویت فرهنگ مصرف کالای ایرانی است. تحقق این اهداف، مسئولیتی مشترک میان دولت، صنعت، بخش خصوصی و مردم است و آینده ایران را در مسیر رشد پایدار و اقتدار اقتصادی رقم خواهد زد.
خانواده بزرگ فولاد مبارکه با الهام از مکتب رهبر شهید انقلاب، خود را متعهد میداند که با سرمایهگذاری هوشمندانه، نوآوری، توسعه فناوری، تکیه بر توان داخلی و خدمت صادقانه به مردم، سهم خود را در ساختن ایرانی قوی، مستقل و پیشرفته ایفا کند. یقین داریم که بزرگترین ادای احترام به آن شخصیت بزرگ، در استمرار تولید، توسعه دانش، خلق ارزش، امیدآفرینی و آیندهسازی برای ایران اسلامی است؛ زیرا تا زمانی که چراغ تولید و خودباوری در این سرزمین روشن باشد، راه عزت، استقلال و پیشرفت ایران نیز ادامه خواهد داشت.
اینجانب در پایان ضمن گرامیداشت یاد رهبر فرزانه و شهید انقلاب اسلامی و آرمان های بلند ایشان از همه اعضای خانواده بزرگ گروه فولاد مبارکه برای مشارکت و حضور در خلق حماسه دشمن شکن آیین تشییع آقای شهید ایران دعوت می نمایم. ان شالله این حضور حماسی و مشت های گره کرده مردم رشید ایران و فریاد های مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل جنایتکار، مشتی محکم بر دهان دشمنان این آب و خاک و موجب یأس بدخواهان خواهد شد.
سعید زرندی
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه