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حضور وزیر صمت در موکب گروه فولاد مبارکه در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب

حضور وزیر صمت در موکب گروه فولاد مبارکه در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب
کد خبر : 1809056
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سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نخستین ساعات امروز با حضور در موکب گروه فولاد مبارکه در آیین باشکوه تشییع رهبر شهید انقلاب، از روند خدمت‌رسانی این مجموعه به عزاداران و سوگواران بازدید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه، در این بازدید، وزیر صمت از خدمات ارائه‌شده به عزاداران قدردانی کرد و حضور صنایع بزرگ کشور در عرصه خدمت‌رسانی را جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و همبستگی ملی دانست. سید محمد اتابک همچنین با اهدای شال عزای رهبر شهید انقلاب به جمعی از خادمان گروه فولاد مبارکه، از تلاش‌های آنان تجلیل کرد.

موکب گروه فولاد مبارکه در میدان ولیعصر (عج) تهران با مشارکت جمعی از کارکنان این مجموعه، هم‌زمان با برگزاری آیین تشییع رهبر شهید انقلاب، با ارائه خدمات، میزبان خیل عظیم عزاداران و سوگواران است و طی روزهای پیش‌رو خدمت‌رسانی می‌کند.

حضور وزیر صمت در موکب گروه فولاد مبارکه در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب

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