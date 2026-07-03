"فولاد خوزستان" همگام با ملت عزادار در وداع با قائد شهید امت اسلام؛
در پی شهادت جانسوز رهبر و قائد شهید امت اسلام حضرت آیتاللهالعظمی سیدعلی خامنهای(رضواناللهعلیه)، شرکت فولاد خوزستان در راستای ادای دین به آرمانهای والای انقلاب و همنوایی با ملت عزادار ایران، با برپایی دو موکب بزرگ خدمترسانی در شهرهای تهران و مشهد مقدس، میزبانی و پذیرایی از صدها هزار تن از شرکتکنندگان در آیین تشییع پیکر مطهر این شهید والامقام را آغاز کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، همزمان با برگزاری آیین باشکوه و تاریخی وداع و تشییع پیکر مطهر امام و رهبر شهید انقلاب اسلامی، گروه فولاد خوزستان با بسیج امکانات و حضور پرسنل جهادگر خود، اقدام به برپایی موکبهای خدماتی و رفاهی در مسیرهای اصلی تشییع پیکر مطهر در تهران و مشهد مقدس نموده است.
"در پایتخت، موکب شهدای فولاد خوزستان" در جوار مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران مستقر شده و با توزیع اقلام خوراکی، آب آشامیدنی و بستههای فرهنگی، به خدمترسانی شبانهروزی به خیل عظیم عزادارانی که از سراسر کشور برای وداع با پیکر مطهر رهبر خود شتافتهاند، میپردازد. خدمات درمانی و اورژانس با حضور کادر پزشکی و پرستاری مجزا برای خواهران و برادران با برخورداری از بانک دارویی از قسمت های دیگر این موکب در تهران است.
همزمان "در مشهد مقدس، موکب دریابان شهید علیرضا تنگسیری" با محوریت شرکت سیمیدکو (از گروه فولادخوزستان)، در میدان شهدای مشهد برپا گردیده است. این موکب با پذیرایی شایسته و میزبانی عاشورایی از زائران و مجاوران سوگوار که در مراسم تشییع حضور یافتهاند، جلوهای از همدلی و وفاداری صنعتگران خوزستانی را به تصویر کشیده است.
گفتنی است مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت فولاد خوزستان با صدور پیامی مشترک، ضمن تسلیت مجدد این ضایعه عظیم به محضر حضرت ولیعصر (عج) و عموم آزادگان جهان، از کلیه پرسنل شریف، کارگران خستگیناپذیر و خانواده بزرگ گروه فولاد خوزستان دعوت کردند تا با حضوری پرشور، منسجم و همگام با امت اسلامی در آیینهای تشییع و وداع با پیکر مطهر قائد شهید شرکت نموده و بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند.