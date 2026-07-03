«ریو» کارمزد مدیریتی و نرخ بهره وام را کاهش داد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، گزارش فایننشال تایمز حاکی است، بر اساس توافق، ریوتینتو کارمزدهای مدیریتی خود در این پروژه را ۵۰ درصد کاهش می‌دهد و نرخ بهره وام چند میلیارد دلاری خود به دولت مغولستان را نیز ۲.۵ درصد پایین می‌آورد.

این توافق پس از آن صورت می‌گیرد که مقامات مغولستان شرایط قبلی را «ناعادلانه» توصیف و ادعا کردند که این کشور در مورد بزرگ‌ترین پروژه معدنی و سرمایه‌گذاری خارجی خود «فریب خورده» است.

«دومینیک بارتون» رئیس هیات مدیره و «کیتی جکسون» مدیر بخش مس ریوتینتو، سه‌شنبه در اولان باتور با نخست وزیر مغولستان، دیدار و این توافق را امضا کردند. جکسون گفت که این توافق نشان دهنده تعهد مداوم ریوتینتو به موفقیت بلندمدت اویوتولغوی است و کاهش نرخ بهره نشان دهنده کاهش ریسک پروژه در مرحله بهره‌برداری محسوب می‌شود. دولت مغولستان از اظهار نظر درباره توافق خودداری کرد.

چهار سال پیش دو طرف متعهد شدند روابط خود را «از نو تنظیم» کنند. با این حال، این آشتی پایدار نماند و با نزدیک شدن به انتخابات سال آینده، حساسیت‌های سیاسی بار دیگر افزایش یافته است. تنها دو هفته پیش، معترضان توانستند صادرات این معدن را مختل کنند و ارسال کنسانتره مس برای یک روز متوقف شد.

یکی از مسائل حل‌نشده، زمان آغاز دریافت سود سهام توسط دولت مغولستان است. این کشور ۳۴ درصد از سهام پروژه را در اختیار دارد و ریو تینتو مالک ۶۶ درصد آن است. به دلیل افزایش هزینه‌ها و تاخیر متعدد، زمان پیش‌بینی‌شده برای آغاز پرداخت سود سهام از سال ۲۰۱۷ به سال ۲۰۳۷ موکول شده است. ریو تینتو اعلام کرده که قصد دارد پرداخت‌ها به سهامداران را جلو بیندازد، اما زمان مشخصی برای این موضوع ارائه نکرده است.

در همین حال، ریو تینتو با یک پرونده مالیاتی نیز در مغولستان نیز مواجه است. مقام‌های مالیاتی این کشور مدعی‌اند که این شرکت در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ حدود ۴۵۰ میلیون دلار مالیات کمتر از میزان واقعی پرداخت کرده است. این اختلاف که به نحوه محاسبه استهلاک دارایی‌ها مربوط می‌شود، هم‌اکنون در حال رسیدگی قضایی است.

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