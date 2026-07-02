کاهش قیمت گازوییل، سنگ آهن را به سمت اصلاح قیمت سوق داده است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، قیمت سنگ آهن بین ماه‌های مارس و ژوئن، پس از جنگ ایالات متحده و ایران که باعث افزایش قیمت گازوییل شد، بالاتر از سطح روانی کلیدی ۱۰۰ دلار در هر تن باقی ماند. «گروه اقتصاد معدنی استرالیا» AME Group برآورد کرده که هزینه‌های فوب که بخشی از قیمت سنگ آهن را تشکیل می‌دهد در ماه‌های مارس و آوریل بین ۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است.

از آن زمان، قیمت‌ها به دلیل سقوط قیمت انرژی از اوج خود که بالاتر از ۱۱۲ دلار در هر تن بود، ۱۲ درصد کاهش یافته است. قراردادهای آتی سنگ‌آهن جمعه گذشته در سنگاپور به ۹۶.۹۵ دلار در هر تن کاهش یافت که پایین‌ترین سطح روزانه از فوریه بود و روز دوشنبه حدود ۹۸ دلار معامله شد.

«دنیل هاینز» استراتژیست ارشد کالا در بانک ANZ گفت: در حالی که افزایش هزینه‌های حمل و نقل و انرژی از انعطاف‌پذیری اخیر قیمت‌ها پشتیبانی کرده، سیگنال‌های بنیادی تقاضا شکننده بوده است. وی افزود: ما انتظار داریم فشارهای عرضه بیش از حد با افزایش عرضه از استرالیا، برزیل و منابع جدید تشدید شود و این مساله روند صعودی قیمت را محدود کند و فشار نزولی را به مرور زمان افزایش دهد.

از سوی دیگر، افزایش عرضه با کاهش تقاضا همزمان شده است، زیرا مصرف فولاد چین همچنان تحت تاثیر رکود مداوم بخش‌های املاک و زیرساخت‌های این کشور قرار دارد. ساخت‌وسازهای جدید چین پس از کاهش ۲۷ درصدی در ماه آوریل در ماه می نیز در مقایسه با سال گذشته ۲۵ درصد کاهش یافته است.این موضوع توضیح می‌دهد که چرا تولید فولاد چین در پنج ماه نخست سال در مقایسه با مدت مشابه ۲۰۲۵، حدود ۴ درصد کاهش یافته است.