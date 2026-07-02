قیمت آلومینیوم حدود یک چهارم مس است، اما به اندازه آن کارآمد نیست و تنها ۶۱ درصد رسانایی مس را دارد. به گفته منابع صنعتی، شرکت‌ها زمانی که نسبت قیمت مس به آلومینیوم به بین ۳.۵ تا ۴ یا بالاتر می‌رود به دنبال جایگزینی این دو فلز در طیف وسیعی از کاربردها هستند. این نسبت در ژانویه امسال به رکورد۴.۳ رسید و در حال حاضر حدود ۴.۲ است.

مس حدود ۳.۳ برابر سنگین‌تر از آلومینیوم است، این موضوع باعث می‌شود، آلومینیوم برای خودروها و بویژه خودروهای برقی مطلوب باشد، جایی که کاهش وزن خودرو منجر به رانندگی طولانی‌تر منجر می‌شود.

۱- صنعت خودرو

برند فراری: این سازنده خودروهای اسپرت ایتالیایی که قبلا از آلومینیوم برای موتورها و شاسی‌ها استفاده می‌کرد، سال گذشته استفاده از سیم‌کشی آلومینیومی را در مدل ۲۹۶ خود آغاز کرد. این شرکت به رویترز گفت: این امر همراه با کاهش سطح مقطع کابل‌ها، منجر به صرفه‌جویی ۱۵ تا ۲۰ درصدی در وزن کل سیم‌کشی شده است.

شرکت BMW آلمان به رویترز گفت که برای نخستین بار در سال ۲۰۱۱ از رساناهای آلومینیومی در سری یک ساب‌کامپکت خود استفاده کرد و به تدریج جایگزینی قطعات الکتریکی مسی را در خودروهای هیبریدی و برقی گسترش داد. این شرکت افزود که از زمان راه‌اندازی فناوری eDrive نسل ششم در سال گذشته، بی‌ام‌و اکنون از تعداد زیادی کابل آلومینیومی در سیستم‌های ولتاژ بالا و پایین استفاده می‌کند.

تسلا: این خودروساز در زمینه استفاده از آلومینیوم در خودروهای برقی خود پیشگام بوده و حتی قبل از شروع استفاده از این فلز برای سیم‌کشی در مدل Y در سال ۲۰۱۹ و به تازگی در سایبرتراک خود پیشگام بوده است

آواتار، ایکس‌پنگ، شیائومی: به گفته شرکت مشاوره آمریکایی کرسافت که خودروها و قطعات را بررسی می‌کند، این شرکت‌ها برخی از تولیدکنندگان چینی خودروهای برقی هستند که برای صرفه‌جویی هزینه و کاهش وزن از سیم‌کشی آلومینیوم در مدل‌های جدید به جای مس استفاده می‌کنند. این سه شرکت به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

تویوتا: برترین خودروساز جهان اعلام کرد که همیشه در حال ارزیابی مواد مختلف بوده و ممکن است بسته به کاربرد، آلومینیوم را به عنوان جایگزینی برای مس انتخاب کند، اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد.

فولکس واگن: دومین خودروساز بزرگ جهان اعلام کرد: هیچ برنامه مشخصی برای جایگزینی گسترده مس با آلومینیوم برای سیم‌کشی ندارد، اما آلومینیوم در کاربردهای خاصی استفاده می‌شود.