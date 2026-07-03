"فولاد اندیمشک" در موکب «دوکوهه» پذیرای عزاداران حاضر در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب
همزمان با برگزاری مراسم باشکوه وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی، موکب «دوکوهه» با همت شرکت فولاد زاگرس اندیمشک، از صبح امروز با استقرار در تقاطع خیابان حضرت ولیعصر(عج) و خیابان شهید مطهری، آماده خدمترسانی و پذیرایی از عزاداران، سوگواران و دلدادگان ولایت است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک، موکب «دوکوهه» که نام خود را از یادمان پرافتخار دوران دفاع مقدس وام گرفته است، در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی و ادای دین به آرمانهای انقلاب اسلامی، با فراهم کردن امکانات پذیرایی، فضایی معنوی برای خدمت به مردم عزادار فراهم کرده است.
خادمان این موکب با افتخار، خدمت به عاشقان ولایت را توفیقی الهی دانسته و تلاش دارند تا در این روزهای سرشار از اندوه، سهمی هرچند کوچک در تکریم عزاداران و زائران مراسم وداع داشته باشند. برگزاری مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب، صحنهای از همدلی، وحدت و تجدید میثاق مردم با آرمانهای انقلاب اسلامی است و اقشار مختلف مردم با حضور گسترده خود، بار دیگر وفاداری خویش را به مسیر عزت و استقلال ایران اسلامی به نمایش میگذارند.
از عموم مردم شریف، عزاداران حسینی و دلدادگان انقلاب اسلامی دعوت میشود ضمن حضور در این مراسم معنوی، با مراجعه به **موکب «دوکوهه»** واقع در **تقاطع خیابان حضرت ولیعصر(عج) و خیابان شهید مطهری**، میهمان خادمان شرکت فولاد زاگرس اندیمشک باشند.
خادمان موکب «دوکوهه» با آغوشی باز و افتخار، آماده میزبانی و پذیرایی از تمامی عزاداران و همراهان این مراسم باشکوه هستند.