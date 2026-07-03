برپایی موکب پذیرایی شرکت چادرملو برای زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب+فیلم

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، این موکب با هدف ارائه خدمات رفاهی و پذیرایی از زائران، در فضایی مناسب آماده خدمت‌رسانی بوده و با مشارکت نیروهای اجرایی و پشتیبانی شرکت، تمهیدات لازم برای پذیرایی از حاضران در این مراسم پیش‌بینی شده است.

در جریان آماده‌سازی این موکب، سیدعباس حسینی، مدیرکل حوزه وزارتی وزیر صنعت، معدن و تجارت، از محل استقرار موکب بازدید کرد و ضمن بررسی روند آماده‌سازی و هماهنگی‌های انجام‌شده، در جریان آخرین اقدامات صورت‌گرفته برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم و خدمت‌رسانی مطلوب به زائران قرار گرفت.

انتهای پیام/