برپایی موکب پذیرایی شرکت چادرملو برای زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب+فیلم
شرکت چادرملو همگام با سایر شرکتهای معدنی و صنعتی کشور، بهمنظور خدمترسانی به زائران و شرکتکنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، موکب پذیرایی خود را در میدان ولیعصر(عج) تهران برپا کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، این موکب با هدف ارائه خدمات رفاهی و پذیرایی از زائران، در فضایی مناسب آماده خدمترسانی بوده و با مشارکت نیروهای اجرایی و پشتیبانی شرکت، تمهیدات لازم برای پذیرایی از حاضران در این مراسم پیشبینی شده است.
در جریان آمادهسازی این موکب، سیدعباس حسینی، مدیرکل حوزه وزارتی وزیر صنعت، معدن و تجارت، از محل استقرار موکب بازدید کرد و ضمن بررسی روند آمادهسازی و هماهنگیهای انجامشده، در جریان آخرین اقدامات صورتگرفته برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم و خدمترسانی مطلوب به زائران قرار گرفت.