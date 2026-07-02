به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، خلیل قاسمی در بازدید از مرکز نوآوری و فناوری هرمز شرکت فولاد هرمزگان در پارک علم و فناوری، با تقدیر از راه‌اندازی این مرکز، بیان کرد: یکی از آسیب‌های جدی بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها، گرفتار شدن در امور روزمره است؛ در حالی که مراکز نوآوری می‌توانند با رصد دانش روز و تبدیل آن به ایده و پروژه، مسیر تازه‌ای برای توسعه صنعت ایجاد کنند.

وی افزود: توجه فولاد هرمزگان به حوزه‌های دانش‌بنیان و نوآورانه، به‌ویژه در شرایط پس از جنگ، اقدامی قابل تقدیر است و می‌تواند توان رقابتی این شرکت را در سال‌های آینده افزایش دهد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان با تأکید بر ضرورت جذب و پرورش نخبگان خاطرنشان کرد: همه مسئولان نسبت به بهره‌گیری از ظرفیت جوانان، دانشگاهیان و نخبگان وظیفه دارند و اقدام فولاد هرمزگان در ایجاد بستری برای استفاده از ایده‌های آنان، مأموریتی ارزشمند و اثرگذار است.

در ادامه این بازدید، علیرضا رحیم، مدیرعامل فولاد هرمزگان نیز با اشاره به ضرورت عبور شرکت‌های بزرگ از روزمرگی گفت: فولاد هرمزگان با همکاری صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر گروه فولاد مبارکه، اقداماتی را با هدف شناسایی و حمایت از ایده‌های نوآورانه در صنعت فولاد آغاز کرده است.

وی افزود: مرکز نوآوری و فناوری هرمز با هدف شناسایی پروژه‌های فناورانه و نوآورانه شرکت‌های دانش‌بنیان، نخبگان، دانشجویان و دانش‌آموزان مستعد در بندرعباس راه‌اندازی شده که در صورت اقتصادی و قابل اجرا بودن ایده‌ها، زمینه اجرای آن‌ها در فولاد هرمزگان فراهم خواهد شد.

رحیم تصریح کرد: فعالیت‌های نوآورانه همواره با ریسک همراه است، اما فولاد هرمزگان با آگاهی از این مسیر، امیدوار است با حمایت مسئولان استانی، زمینه توسعه کمی و کیفی این مرکز فراهم شود و ابراز امیدواری کرد این حرکت علاوه بر فولاد هرمزگان، به تکمیل زنجیره صنعت فولاد در استان نیز کمک کند.