اجازه نخواهیم داد حق باشگاه و مردم اردکان را ضایع کنند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی باشگاه چادرملو اردکان، سیدین گفت: در چند روز گذشته شایعه شده که فدراسیون فوتبال سهوا یا عمدا تیمی غیر از چادرملو را به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی کرده است. ما این موضوع را یک شوخی بی‌جا می‌دانیم. مگر می‌شود فدراسیون اصرار بر برگزاری تورنمنت سه جانبه داشته باشد، ما را مجبور کند که بدون تمرین وارد مسابقات شویم، چند بازیکن مصدوم روی دستمان بگذارد و در نهایت بگوید این تورنمنت بی‌معنی بوده و تیم دیگری قبل از همه این ماجراها به ای‌اف‌سی معرفی شده است؟

سیدین ضمن تاکید بر دفاع از حقوق مردم اردکان و استان یزد، افزود: شنیده بودیم که در بخش مدیریتی فدراسیون فوتبال، ناکارآمدی وجود دارد اما این شایعه اگر درست باشد، فراتر از ناکارآمدی است. مراجع بالاتر باید برای سیستمی که حتی احتمال رخ‌دادن چنین فاجعه‌ای در آن باشد، فکری جدی بکنند.

وی تاکید کرد: مطمئن باشید ما زیربار چنین ظلمی نخواهیم رفت. مطمئن باشید اگر فدراسیون حق چادرملوی اردکان را ضایع کند، نه تنها از مراجع قانونی داخلی و بین‌المللی پیگیری خواهیم کرد، در مورد ادامه حضورمان در لیگ فوتبال هم ممکن است تجدیدنظر کنیم.

سیدین در پایان تاکید کرد: مطمئن باشید نه تنها مردم بزرگ اردکان و استان یزد زیر بار این حق‌کشی نخواهند رفت، که کل مردم ایران، چنین اتفاقی را به عنوان نمونه‌ای بارز از بی‌کفایتی مسئولان فوتبال کشور به خاطر خواهند سپرد.

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