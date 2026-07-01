همبستگی ملی، ضامن تداوم تولید و رشد اقتصادی کشور

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، پیام فرید دهقانی، مدیرعامل چادرملو به شرح زیر است:

«جنگ رمضان با شهادت رهبر عزیز و گران‌قدر و جمعی از فرماندهان و یاران وفادار آن قائد امت آغاز شد؛ جنگی که بار دیگر روحیه ایستادگی، انسجام و همبستگی ملت ایران را به نمایش گذاشت.

اینجانب با گرامیداشت یاد شهدای جنگ رمضان و عرض تسلیت به خانواده‌های آنان و ملت شریف ایران، بر این باورم که همین همبستگی و انسجام ملی، مهم‌ترین سرمایه کشور برای عبور از چالش‌های داخلی و بین‌المللی است.

روز صنعت و معدن امسال در شرایطی فرارسیده که کشور عزیزمان همچنان روزهای متفاوت و پرچالشی را پشت سر می‌گذارد و در چنین شرایطی، نقش بخش صنعت و معدن در حفظ پایداری تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.

هرچند بخش زنجیره فولاد کشور نیز در جنگ اخیر از حملات دشمن متجاوز مصون نماند لیکن تجربه نشان داده که صنعتگران ایرانی همواره در سخت‌ترین شرایط، تولید را متوقف نکرده و با اتکا به دانش فنی، تخصص و تعهد خود، مسیر تولید را با عزمی راسخ ادامه داده‌اند.

اطمینان دارم فعالان صنعت فولاد نیز با همین روحیه خواهند توانست به‌سرعت زیرساخت‌های آسیب‌دیده را بازسازی کرده و ظرفیت‌های بازمانده از تولید را مجدداً به مدار بهره‌برداری باز گردانند.

لازم به ذکر است؛ امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که توسعه صنعتی کشور بر پایه فناوری، نوآوری و تحول دیجیتال دنبال شود. تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای رقابت‌پذیری بدون بهره‌گیری از فناوری‌های نوین امکان‌پذیر نیست.

صنعت ایران نیز باتکیه‌بر ظرفیت‌های انسانی ارزشمند و دانش متخصصان داخلی، این توانایی را دارد که مسیر توسعه مبتنی بر فناوری را با شتاب بیشتری دنبال کند و جایگاه خود را در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی ارتقا دهد.

نباید این موضوع مهم را فراموش کنیم که سرمایه اصلی کشور در مسیر فوق، نیروی انسانی توانمند و متخصص است که در عرصه‌های مختلف توانایی خود را به اثبات رسانده است.

در دهه‌های اخیر علی‌رغم همه تحریم‌ها و مشکلاتی که در عرصه بین‌الملل وجود داشته، همین سرمایه‌های انسانی موتور محرک توسعه صنعتی و معدنی بوده و زمینه دستیابی به اهداف بلندمدت کشور در حوزه تولید و اشتغال را فراهم ساخته‌اند تا بخش معدن و صنعت فولاد کشورمان به پیشرفت‌هایی عظیم دست پیدا کند که در نهایت، دشمن به دلیل عجز خود در متوقف ساختن این پویایی تحسین برانگیز، به حملاتی ناجوانمردانه متوسل شد.

بی‌تردید حوزه صنعت، معدن و زنجیره فولاد از ارکان اصلی اقتصاد ملی به شمار می‌روند و عبور موفق از شرایط کنونی نیازمند همدلی، هماهنگی و حمایت از تولیدکنندگان و فعالان این حوزه است. بر این باور هستم که با تلاش مشترک دولت، بخش خصوصی و خانواده بزرگ صنعت و معدن، نه‌تنها از چالش‌های موجود عبور خواهیم کرد، بلکه فرصت‌های جدیدی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم خواهد شد.

اینجانب ضمن گرامیداشت روز صنعت و معدن، از ‌تمامی فعالان این عرصه و تلاش‌های ارزشمند کارگران، مهندسان، متخصصان، مدیران و همه کسانی که در مسیر اعتلای تولید گام برمی‌دارند صمیمانه قدردانی کرده و برای آنان سلامتی، موفقیت و سربلندی آرزومندم.»

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