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در جلسه‌ کمیته‌ عالی شرکت فولادخوزستان مطرح شد؛

شرایط پساجنگ یک بحران نیست، یک فرصت است

شرایط پساجنگ یک بحران نیست، یک فرصت است
کد خبر : 1807108
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دومین جلسه‌ی کمیته عالی راهبری گروه فولاد خوزستان پس از جنگ رمضان، عصر سه‌شنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور امین ابراهیمی مدیرعامل، قائم‌مقامان مدیرعامل، معاونان، مشاوران، مدیران ارشد شرکت فولادخوزستان و مدیران عامل شرکت‌های تابعه در سالن کنفرانس شهدای مدافع حرم مجتمع دویست‌دستگاه برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی شرکت فولاد خوزستان، در این جلسه، مهم‌ترین راهبردهای گروه در دوران پساجنگ، بهره‌وری، تحول دیجیتال، توسعه سرمایه انسانی و افق ۱۴۱۰ مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، ضمن بررسی مصوبات جلسات پیشین، گزارش‌هایی از وضعیت انبارهای پای‌کار، حجم کالاها و مکان‌های انبارهای پای‌کار، لجستیک معکوس، تحقیقات بازار در حوزه معاونت خرید، پروژه اتوماسیون سیستم الکترود رگولیشن کوره‌ها و همچنین پروژه‌های زیست‌محیطی با هدف کاهش ضریب عوارض زیست‌محیطی ارائه شد. 

همچنین بازنگری استراتژی‌های گروه فولاد خوزستان در شرایط پس از جنگ تحمیلی و محورهای تمرکز راهبردی شرکت تا افق ۱۴۱۰ در دستور کار قرار گرفت.

امین ابراهیمی مدیرعامل گروه فولاد خوزستان در این نشست، با گرامی‌داشت و تسلیت ایام محرم و نیز شهادت رهبرشهید انقلاب، از تلاش‌های کارکنان، مدیران و تمامی همکاران در بازسازی سریع شرکت و اقدامات ارزشمند انجام‌شده قدردانی کرد و گفت: دشمن قصد داشت ما را از حرکت بازدارد، اما آنچه امروز به نمایش درآمد، نشان داد که ما تنها تولیدکننده فولاد نیستیم، بلکه تولیدکننده امید و اعتماد برای استان و میهن عزیزمان هستیم.

وی با تأکید بر اینکه "شرایط پساجنگ یک بحران نیست، یک فرصت است"، اظهار داشت: در شرایط دشوار، توانمندی مدیران، خلاقیت‌ها و راهکارهای نوآورانه نمایان می‌شود و مدیران باید علاوه بر طرح مسئله، خود بخشی از راه‌حل آن نیز باشند.

ابراهیمی، انسجام سازمانی را نماد تاب‌آوری فولاد خوزستان دانست و بهره‌وری را مهم‌ترین عامل تداوم موفقیت شرکت برشمرد. 

وی با اشاره به ضرورت مدیریت بهینه انرژی، تبدیل محدودیت‌ها به برنامه‌های عملیاتی، تصمیم‌گیری سریع و مبتنی بر اطلاعات صحیح، بر اهمیت سرمایه انسانی، جانشین‌پروری، توجه به نیروهای جوان، توسعه تحول دیجیتال و بهره‌گیری از هوش مصنوعی تأکید کرد.

مدیرعامل گروه فولاد خوزستان همچنین فرهنگ سازمانی را در رفتار مسئولانه کارکنان، حتی در نبود نظارت مستقیم، معنا کرد و خواستار تقویت ارتباط مدیران با کارکنان شد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت نگاه راه‌حل‌محور در همه سطوح مدیریتی، اظهار داشت: انتظار می‌رود مدیران، به جای مسئله‌محوری، با ارائه راهکارهای اثربخش، مسیر پیشرفت و تعالی گروه فولاد خوزستان را هموار کنند.

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