به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی شرکت فولاد خوزستان، در این جلسه، مهم‌ترین راهبردهای گروه در دوران پساجنگ، بهره‌وری، تحول دیجیتال، توسعه سرمایه انسانی و افق ۱۴۱۰ مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، ضمن بررسی مصوبات جلسات پیشین، گزارش‌هایی از وضعیت انبارهای پای‌کار، حجم کالاها و مکان‌های انبارهای پای‌کار، لجستیک معکوس، تحقیقات بازار در حوزه معاونت خرید، پروژه اتوماسیون سیستم الکترود رگولیشن کوره‌ها و همچنین پروژه‌های زیست‌محیطی با هدف کاهش ضریب عوارض زیست‌محیطی ارائه شد.

همچنین بازنگری استراتژی‌های گروه فولاد خوزستان در شرایط پس از جنگ تحمیلی و محورهای تمرکز راهبردی شرکت تا افق ۱۴۱۰ در دستور کار قرار گرفت.

امین ابراهیمی مدیرعامل گروه فولاد خوزستان در این نشست، با گرامی‌داشت و تسلیت ایام محرم و نیز شهادت رهبرشهید انقلاب، از تلاش‌های کارکنان، مدیران و تمامی همکاران در بازسازی سریع شرکت و اقدامات ارزشمند انجام‌شده قدردانی کرد و گفت: دشمن قصد داشت ما را از حرکت بازدارد، اما آنچه امروز به نمایش درآمد، نشان داد که ما تنها تولیدکننده فولاد نیستیم، بلکه تولیدکننده امید و اعتماد برای استان و میهن عزیزمان هستیم.

وی با تأکید بر اینکه "شرایط پساجنگ یک بحران نیست، یک فرصت است"، اظهار داشت: در شرایط دشوار، توانمندی مدیران، خلاقیت‌ها و راهکارهای نوآورانه نمایان می‌شود و مدیران باید علاوه بر طرح مسئله، خود بخشی از راه‌حل آن نیز باشند.

ابراهیمی، انسجام سازمانی را نماد تاب‌آوری فولاد خوزستان دانست و بهره‌وری را مهم‌ترین عامل تداوم موفقیت شرکت برشمرد.

وی با اشاره به ضرورت مدیریت بهینه انرژی، تبدیل محدودیت‌ها به برنامه‌های عملیاتی، تصمیم‌گیری سریع و مبتنی بر اطلاعات صحیح، بر اهمیت سرمایه انسانی، جانشین‌پروری، توجه به نیروهای جوان، توسعه تحول دیجیتال و بهره‌گیری از هوش مصنوعی تأکید کرد.

مدیرعامل گروه فولاد خوزستان همچنین فرهنگ سازمانی را در رفتار مسئولانه کارکنان، حتی در نبود نظارت مستقیم، معنا کرد و خواستار تقویت ارتباط مدیران با کارکنان شد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت نگاه راه‌حل‌محور در همه سطوح مدیریتی، اظهار داشت: انتظار می‌رود مدیران، به جای مسئله‌محوری، با ارائه راهکارهای اثربخش، مسیر پیشرفت و تعالی گروه فولاد خوزستان را هموار کنند.

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