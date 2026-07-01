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رکورد حمل ۲۰۰ میلیون تنی سنگ‌آهن فورتسکیو

رکورد حمل ۲۰۰ میلیون تنی سنگ‌آهن فورتسکیو
کد خبر : 1807091
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در حالی که غول معدنی استرالیا، فورتسکیو، با ثبت رکورد تاریخی حمل ۲۰۰ میلیون تن سنگ آهن در یک سال، قدرت عملیاتی خود را به رخ رقبا می‌کشد، بازار جهانی نیکل در پی انتشار گزارش‌های ضدونقیض از افزایش سهمیه استخراج اندونزی و تکذیب متعاقب آن توسط مقامات این کشور، روزهای پرنوسانی را سپری می‌کند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، شرکت فورتسکیو به یک رکورد جدید رسید و برای نخستین بار در تاریخ خود، ۲۰۰ میلیون تن سنگ آهن را در یک سال حمل کرد. نخستین محموله فورتسکیو در ماه می ۲۰۰۸ از بندر هدلند حرکت کرد. کل سنگ آهن حمل شده توسط فورتسکیو- یکی از غول‌های سنگ‌آهنی استرالیا- تا امروز به بیش از ۲.۵ میلیارد تن رسیده است.

مدیرعامل فورتسکیو متالز گفت: نتیجه تیم‌های کاری فورتسکیو نشان داده‌ که وقتی چابک باشید، سریع حرکت کنید، از افراد خود حمایت کنید و هرگز تسلیم نشوید، چه اتفاقی می‌تواند بیفتد.

کاهش قیمت نیکل با انتشار یک شایعه از اندونزی

قیمت‌های نیکل با انتشار اخباری مبنی بر اینکه اندونزی- تولیدکننده برتر- آماده‌ افزایش قابل توجه سهمیه استخراج سالانه خود به ۳۶۰ میلیون تن شده، کاهش یافت. اندونزی گزارش‌هایی مبنی بر افزایش سهمیه استخراج نیکل در کل سال به ۳۶۰ میلیون تن را تکذیب کرد.

افراد آشنا با این موضوع به بلومبرگ گفتند که وزارت انرژی و منابع معدنی این کشور ظاهرا به چندین شرکت معدنی اطلاع داده است که حجم کل سهمیه‌های استخراج را افزایش خواهد داد. با وجود تیترهای خبری، وزارت معدن اندونزی صریحا این گزارش‌ها را تکذیب کرده است.

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