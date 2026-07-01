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تحولات بازار مواد معدنی؛ از سرمایه‌گذاری سنگین کانادا تا نوسان قیمت آلومینیوم و لیتیوم

تحولات بازار مواد معدنی؛ از سرمایه‌گذاری سنگین کانادا تا نوسان قیمت آلومینیوم و لیتیوم
کد خبر : 1807089
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در حالی که کانادا با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری در پروژه سنگ آهن کبک به دنبال تقویت زنجیره تأمین فولاد است، بازار فلزات شاهد سقوط آزاد قیمت آلومینیوم، تغییر استراتژی غول‌های معدنی به سمت مواد حیاتی و افزایش تقاضای خیره‌کننده برای لیتیوم در صنعت باتری‌سازی است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، کانادا با هدف تقویت زنجیره تامین فولاد این کشور، ۵۰۰ میلیون دلار در یک پروژه سنگ آهن کبک سرمایه‌گذاری می‌کند. ملانی جولی، وزیر صنایع کانادا گفت: این سرمایه‌گذاری از مشاغل حمایت و تجارت را فراتر از ایالات متحده متنوع خواهد کرد.

قیمت آلومینیوم در آستانه شدیدترین کاهش ماهانه خود از سال ۲۰۰۸ قرار دارد و در ماه ژوئن بیش از ۱۵ درصد کاهش یافته است، زیرا خوش‌بینی نسبت به بازگشت عرضه از خاورمیانه به بازار، روند صعودی ناشی از اختلالات مرتبط با جنگ در اوایل سال جاری را کند می‌کند.

مدیرعامل شرکت Hindustan Zinc گفت: این شرکت قصد دارد طی پنج سال آینده حداقل سه فلز جدید را به سبد دارایی‌های خود اضافه کند، زیرا قصد دارد از یک شرکت معدنکاری متمرکز بر فلز روی به یک شرکت متنوع در زمینه مواد معدنی حیاتی تبدیل شود. استراتژی بلندمدت شرکت، تنوع‌بخشی فراتر از سبد فعلی و ورود به کسب‌وکارهایی مانند عناصر نادر خاکی، پتاس و تنگستن است.

بر اساس اعلام منابع بازار به فست‌مارکتز در جمعه گذشته، قیمت ورق گرم تولید داخل در شمال اروپا ثابت باقی ماند و نشانه‌هایی از روند نزولی مشاهده شد. در مقابل، قیمت‌ها در ایتالیا به دلیل معاملات اخیر و ضعف تقاضا کاهش یافت.

شرکت فورتسکیو، یک مرکز آموزشی جدید با نام Power Up در پرت افتتاح کرده است تا نیروی کار برق مورد نیاز برای برق‌رسانی به عملیات پیلبارا خود را تربیت کند. این شرکت در اوج برنامه کربن‌زدایی خود به حدود ۱۸۰۰ برقکار نیاز خواهد داشت.

لیتیوم عملا به یک کالای یکبار مصرف تبدیل شده است، بخش تولید باتری‌های قابل شارژ هم اکنون ۸۸ درصد از عرضه جهانی این فلز را مصرف می‌کند. مصرف جهانی لیتیوم در سال ۲۰۲۵، ۲۰ درصد افزایش یافت و به ۲۶۳ هزار تن رسید.

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