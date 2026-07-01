چگونه ورقهای گرید خاص مبارکه، لنگرگاه ثبات صنایع ایران شدند؟
دگردیسی ارزشافزوده در فولاد
گذار استراتژیک گروه فولاد مبارکه از تولید مقاطع تجاری به خلق گریدهای تخصصی، قواعد بازی را تغییر داده است. این چرخش هوشمندانه، نهتنها سپری فولادین در برابر نوسانات بازارهای جهانی ساخته، بلکه با ایجاد یک اکوسیستم یکپارچه، زنجیره تامین صنایع حیاتی کشور را با اقتدار بومیسازی کرده و در برابر هرگونه تکانه بیرونی، واکسینه کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه؛ صنعت فولاد، به عنوان ستون فقرات توسعه اقتصادی، نقشی بنیادین در شکلدهی به زیرساختهای مدرن، شبکههای انتقال انرژی، خودروسازی و تولید لوازم خانگی ایفا میکند. در معماری ژئواکونومیک خاورمیانه، شرکت فولاد مبارکه اصفهان با دستیابی به ظرفیت تولید بیش از ۱۰ میلیون تن فولاد خام، نه تنها جایگاه بزرگترین تولیدکننده فولاد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را به خود اختصاص داده، بلکه به لنگرگاه ثبات زنجیره تامین در صنایع پاییندستی ایران تبدیل شده است.
با این وجود، منطق بیرحم بازارهای جهانی نشان میدهد که اتکای صرف به تولید مقاطع فولادی تجاری و پایه نظیر اسلبهای معمولی، شرکتهای بزرگ را در معرض آسیبپذیری شدید ناشی از نوسانات قیمت جهانی سنگآهن و چرخههای رکود اقتصادی قرار میدهد. گروه فولاد مبارکه در پاسخ به این ریسک سیستماتیک، استراتژی کلان خود را به سوی تولید «ورقهای فولادی گرید خاص» با ارزشافزوده بالا تغییر جهت داده است. این تغییر راهبرد، نیازمند طراحی یک اکوسیستم پیچیده از خطوط نورد گرم، نورد سرد، متالورژی ثانویه و خطوط پوششدهی بوده است؛ شبکهای که در آن هر یک از شرکتهای تابعه، ماموریت متالورژیکی دقیقی را برای قطع وابستگی صنایع استراتژیک کشور بر عهده گرفتهاند.
قلب تپندهی زیرساخت و انرژی
سایت اصلی فولاد مبارکه به عنوان مرکز ثقل این اکوسیستم صنعتی، وظیفه خطیر تامین مواد پایه نظیر آهن اسفنجی، تختال و کلاف گرم را بر عهده دارد و به طور همزمان، سنگینترین و پیچیدهترین ماموریتهای متالورژیکی را در تولید مقاطع عریض و استراتژیک راهبری میکند. گذر از فولادهای ساختمانی به فولادهای مهندسی در این مجتمع، نیازمند تسلط بر فرآیندهای پیچیده ترمومکانیکال و عملیات حرارتی کنترلشده است.
تولید گریدهای میکروآلیاژی نظیر سری API که تحمل فشارهای هیدرواستاتیک بالا و محیطهای خورنده اسیدی (ترش) را در خطوط انتقال نفت و گاز دارا هستند، گام بلندی در قطع وابستگی به واردات و توسعه زیرساختهای انرژی کشور محسوب میشود. از سوی دیگر، بومیسازی فولادهای عملیات حرارتیپذیر غیرآلیاژی با کربن متوسط (مانند گرید CK67) که با ایجاد شبکههای کریستالی سخت، مقاومت به سایش خیرهکنندهای را برای قطعات دفاعی و سیستمهای تعلیق به ارمغان میآورد، نمایانگر بلوغ تکنولوژیک این مجتمع است. فولاد مبارکه علاوه بر تامین مستقیم بازارهای حیاتی، نقش تغذیهکننده خطوط نورد سرد شرکتهای تابعه خود را نیز با ارائه کلافهای فولهارد ایفا میکند و از این طریق، جریان مواد را با بالاترین راندمان در کل گروه مدیریت مینماید.
همافزایی استراتژیک در استحکام گرم و قطعات متحرک
شرکت فولاد و نورد سبا که به صورت مستقیم در ساختار فولاد مبارکه ادغام شده است؛ با بهرهگیری از تکنولوژی پیشرفته نورد پیوسته (CSP)، به یکی از مدرنترین قطبهای تولید فولادهای مهندسی در کشور تبدیل شده است. اهمیت استراتژیک سبا در تولید مقاطعی است که مستقیماً پویایی و حرکت را در صنایع تضمین میکنند.
یکی از مهمترین دستاوردهای این بخش، بومیسازی تولید فولاد الکتریکی غیرجهتدار (NGO) با درصدهای مشخص سیلیسیوم است که نقطه عطفی در امنیت زیرساخت برق کشور به شمار میرود. این ورقهای پیچیده که در ساخت هسته ترانسفورماتورهای قدرت و موتورهای الکتریکی کاربرد دارند، هزینههای ارزی صنعت برق را به شدت کاهش دادهاند. علاوه بر این، تولید گریدهای سختکاریپذیر مانند CK45 برای ساخت اکسل و چرخدندهها، در کنار تولید گریدهای جدید گرم خودرویی نظیر ATOS60 و HAS60، زنجیره تامین قطعات متحرک و شاسیهای مستحکم را در داخل کشور کاملاً یکپارچه و ایمن ساخته است.
تخصصی ایمنی و پوششهای پیشرفته
در دگردیسی صنعت خودروسازی جهانی به سمت تولید وسایل نقلیه سبکتر (برای کاهش مصرف سوخت) و ایمنتر، شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری به عنوان بازوی تخصصی گروه فولاد مبارکه ایفای نقش میکند. موقعیت جغرافیایی این شرکت ، آن را به یک هاب استراتژیک برای تغذیه خطوط تولید ایران خودرو و سایپا بدل کرده است.
تمرکز اصلی این مجموعه بر تولید ورقهای استحکام بالای پیشرفته نظیر مقاطع دوفازی (DP600) و TRIP، و همچنین گریدهای عمیق کششی است که ضمن کاهش وزن خودرو، با جذب ضربه در تصادفات، ایمنی سرنشینان را تضمین میکنند. علاوه بر صنعت خودرو، این شرکت با توسعه تکنولوژیهای پیشرفته پوششدهی نظیر ورق ZAM (ترکیب روی، آلومینیوم و منیزیم) که دارای خاصیت خودترمیمشوندگی در لبههای برشخورده است، گزینهای بیبدیل برای سازههای نیروگاههای خورشیدی فراهم آورده است. ادغام تکنولوژیهای پوشش ارگانیک نازک (TOC) در این مجموعه نیز نیاز صنایع لوازم خانگی به ورقهای ضدخوردگی و ضداثر انگشت را با بالاترین کیفیت جهانی مرتفع میسازد.
سپر محافظتی صنایع بستهبندی و شیمیایی
حلقه نهایی و حیاتی در تکمیل اکوسیستم ارزشافزوده گروه فولاد مبارکه، حوزه استراتژیک بستهبندی است که توسط شرکت صنایع فولاد توانآور آسیا راهبری میشود. امنیت غذایی و ایمنی شیمیایی، دو مولفهای هستند که مستقیماً به کیفیت ورقهای مصرفی در صنایع قوطیسازی وابستهاند.
این شرکت با تمرکز بر تولید مقاطع بسیار ظریف و مقاوم از جمله ورقهای تقلیلیافته مضاعف، پاسخی مهندسی به نیاز تولیدکنندگانی داده است که نیازمند تحمل فشارهای داخلی در قوطیهای اسپری و نوشیدنیهای گازدار هستند. از سوی دیگر، تولید ورقهای قلعاندود با پوششهای متفاوت و گریدهای پایه ویژه، امکان ساخت قوطیهای دوتکه با کشش عمیق را فراهم آورده است. این مقاطع، سدی غیرقابل نفوذ در برابر خوردگی ایجاد میکنند و نگهداری بلندمدت مواد غذایی بهشدت اسیدی (نظیر رب گوجهفرنگی و ترشیجات) و همچنین حلالهای شیمیایی و رنگها را بدون واکنش مخرب شیمیایی تضمین مینمایند.
امنیت ملی در امتداد نورد فولاد
تحلیل معماری تولید در گروه فولاد مبارکه اصفهان اثبات میکند که این مجموعه با گذار هوشمندانه به سمت ورقهای مهندسی کلاس جهانی، فراتر از یک بنگاه اقتصادی، به عنوان حافظ امنیت صنعتی کشور عمل میکند. بومیسازی ۲۴ گرید استراتژیک از مهمترین گریدهای تولید شده در شبکهای از شرکتهای تخصصی، ضمن جلوگیری از خروج منابع ارزی، تابآوری اقتصاد و شبکههای انرژی ایران را در برابر تکانههای ارزی و تحریمهای بینالمللی تضمین کرده است. در نهایت، تولید یکپارچهی این ورقهای خاص، لنگرگاهی از ثبات ایجاد کرده است که زنجیره پاییندست از خودروسازی تا صنایع غذایی را در حاشیهای امن از تامین پایدار مواد اولیه قرار میدهد و پایههای توسعه صنعتی کشور را مستحکم میسازد.