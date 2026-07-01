مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد و نورد سبا برگزار شد؛
عبور سود خالص فولاد و نورد سبا از ۱۱.۴ همت
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد و نورد سبا در راستای اهداف گروه فولاد مبارکه با تایید صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ و تصویب سود خالص خیرهکننده ۱۱۴ هزار و ۹۱۷ میلیارد ریالی برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه؛ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد و نورد سبا برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ برگزار شد و عملکرد مالی این شرکت، از ثبت سودآور فعالیت های آن حکایت دارد. این شرکت در نخستین سال استقلال مالی و عملیاتی خود موفق شد سود خالصی معادل ۱۱۴ هزار و ۹۱۷ میلیارد ریال (بیش از ۱۱.۴ همت) به ثبت برساند؛ عملکردی که فولاد و نورد سبا را در زمره سودآورترین شرکت گروه فولاد مبارکه قرار داده است.
بر اساس گزارش ارائهشده به مجمع، درآمدهای عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۴ به ۶۵۹ هزار و ۲۳۵ میلیارد ریال و سود عملیاتی آن به ۱۴۷ هزار و ۴۴۰ میلیارد ریال رسید.
فولاد و نورد سبا در سال ۱۴۰۴، همزمان با استقلال ساختاری، توانست با وجود محدودیتهای انرژی و چالشهای بازار، رکوردهای جدیدی را در تولید آهن اسفنجی، تختال و کلاف گرم به ثبت برساند و مسیر توسعه محصولات ویژه، صادرات و اجرای پروژههای کلان سرمایهگذاری را ادامه دهد.
صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ توسط حسابرس مستقل به صورت مقبول تایید و در مجمع عمومی سالیانه توسط سهامداران به تایید و تصویب رسید؛ موضوعی که نشاندهنده شفافیت مالی، انضباط سازمانی و استحکام ساختارهای مدیریتی فولاد و نورد سبا پس از استقلال از شرکت فولاد مبارکه است.
ثبت رکورد تولید بیش از ۱.۶ میلیون تن کلاف گرم
مرتضی شبانی، رئیس مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد و نورد سبا اظهار کرد؛ سال ۱۴۰۴، سال استقلال مالی و عملیاتی فولاد و نورد سبا و انتقال داراییها از فولاد مبارکه به این شرکت بود.
وی افزود: فولاد و نورد سبا با ثبت رکورد تولید بیش از ۱.۶ میلیون تن کلاف گرم، درآمد حدود ۶۵ همت و سود خالص بیش از ۱۱ همت، عملکردی درخشان را به ثبت رساند و به رتبه نخست سودآوری در میان شرکتهای گروه دست یافت.
شبانی عنوان کرد؛ با توجه به ظرفیتهای موجود و برآوردهای انجامشده، چشمانداز سودآوری و رشد فولاد و نورد سبا در سال ۱۴۰۵ روشن و امیدوارکننده است.