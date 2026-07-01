دعوت مدیرعامل چادرملو برای حضور کارکنان در مراسم وداع و بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، پیام متن به شرح زیر می باشد:

بسمه‌تعالی

اللهم صلّ علی محمد و آل محمد

با درود بر ارواح طیبه شهدا و امام شهید و عبد صالح خدا، از عموم کارکنان گرانقدر شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و شرکت‌های تابعه دعوت می‌شود در ادای احترام به مقام والای رهبر شهید انقلاب و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدای گرانقدر، در مراسم معنوی وداع و بدرقه پیکر مطهر آن امام همام، حضور بهم رسانند.

فرید دهقانی

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

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