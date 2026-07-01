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دعوت مدیرعامل چادرملو برای حضور کارکنان در مراسم وداع و بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب

دعوت مدیرعامل چادرملو برای حضور کارکنان در مراسم وداع و بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب
کد خبر : 1807010
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مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با صدور اطلاعیه‌ای از کارکنان این شرکت و شرکت‌های تابعه دعوت کرد تا با حضور در مراسم معنوی وداع و بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، ضمن ادای احترام به مقام والای ایشان، با آرمان‌های شهدای گرانقدر تجدید میثاق کنند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، پیام متن به شرح زیر می باشد:

بسمه‌تعالی
اللهم صلّ علی محمد و آل محمد

با درود بر ارواح طیبه شهدا و امام شهید و عبد صالح خدا، از عموم کارکنان گرانقدر شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و شرکت‌های تابعه دعوت می‌شود در ادای احترام به مقام والای رهبر شهید انقلاب و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدای گرانقدر، در مراسم معنوی وداع و بدرقه پیکر مطهر آن امام همام، حضور بهم رسانند.

فرید دهقانی

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

 

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