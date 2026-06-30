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اختصاص ۱۰ درصد درآمد معدن برای تامین مالی اکتشاف در تانزانی

اختصاص ۱۰ درصد درآمد معدن برای تامین مالی اکتشاف در تانزانی
کد خبر : 1806690
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تانزانیا، اختصاص ۱۰ درصد درآمد حاصل از بخش معدن را برای تامین مالی فعالیت‌های پیشرفته اکتشاف مواد معدنی تصویب کرد، اقدامی که با هدف شناسایی ذخایر معدنی جدید و جذب سرمایه‌گذاری بیشتر در این صنعت انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، وزیر معادن تانزانیا در زمان ارائه برآوردهای بودجه وزارتخانه برای سال مالی ۲۰۲۷-۲۰۲۶ در پارلمان این کشور با اعلام این خبر گفت: این بودجه برای تقویت برنامه‌های اکتشاف پیشرفته مواد معدنی و بهبود درک کشور از قابلیت منابع معدنی استفاده خواهد شد.

آنتونی ماونده افزود: تانزانیا حدود ۹۴۵ هزار کیلومتر مربع مساحت دارد، اما تاکنون فقط ۱۶ درصد از خاک این کشور با استفاده از نقشه‌برداری یا مطالعات دقیق (با وضوح بالا) بررسی شده است. به عبارت دیگر اکتشاف معدنی در بخش مهمی از مساحت این کشور به طور دقیق انجام نشده است.

تانزانیا یکی از کشورهای مهم تولید مواد معدنی در آفریقاست که ذخایر قابل توجهی از طلا، الماس، تانزانیت، زغال سنگ، نیکل، گرافیت، عناصر نادر خاکی و سایر مواد معدنی صنعتی دارد. دولت، اکتشافات زمین‌شناسی را به عنوان یک اولویت کلیدی برای گسترش بخش معدن و افزایش ارزش تولید شده از منابع معدنی کشور شناسایی کرده است.

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