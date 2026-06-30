به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، پنج باشگاه برتر فوتبال اروپا در مجموع نزدیک به ۴.۷ میلیارد یورو درآمد کسب کرده‌اند که نشان می‌دهد، درآمدها چگونه بین نخبگان فوتبال تقسیم شده است.

انگلیس با هشت باشگاه لیگ برتری در بین ۲۰ باشگاه برتر(شش باشگاه از ۱۰ باشگاه برتر) در صدر جدول قرار دارد. حتی تیم‌هایی خارج از نخبگان سنتی، مانند استون ویلا و وستهام یونایتد، درآمدهایی کسب می‌کنند که با برخی از تاریخی‌ترین تیم‌های اروپا رقابت می‌کند.

مشارکت‌های تجاری، حق پخش و ورزشگاه‌های مدرن، چشم‌انداز مالی این ورزش را تغییر داده است. تیم‌های برتر اروپا همچنان از نظر مالی در حال پیشرفت هستند و بسیاری از آنها اکنون به عنوان برندهای سرگرمی فعالیت می‌کنند.

تبدیل ورزشگاه سانتیاگو برنابئو به یک مکان تفریحی در طول سال در کنار موفقیت مداوم باشگاه در زمین بازی یکی از نقاط قوت رئال مادرید بوده است. فعالیت‌های تجاری آن حدود ۵۹۴ میلیون یورو درآمد ایجاد کرده‌، در حالی که درآمدهای مربوط به پخش تلویزیونی و روز مسابقه در مجموع ۵۶۷ میلیون یورو بوده است.

حضور انگلیس در این رتبه‌بندی را نمی‌توان نادیده گرفت. هشت باشگاه لیگ برتری بین ۲۰ تیم برتر- بیش از هر کشور دیگری- قرار دارند. قراردادهای پخش جهانی لیگ برتر، محرک اصلی این سلطه است.

قدرت اسپانیا از سه باشگاه شناخته‌شده جهانی ناشی می‌شود: رئال مادرید، بارسلونا و اتلتیکو مادرید. رئال مادرید و بارسلونا دو جایگاه برتر را به خود اختصاص داده‌اند که توسط هواداران جهانی، قراردادهای تجاری بزرگ و تاریخچه طولانی موفقیت‌های داخلی و بین‌المللی پشتیبانی می‌شوند.

اگرچه فرانسه یک تیم بین برترین‌ها دارد، اما درآمد ۸۳۷ میلیون یورویی پاری سن ژرمن آن را در رتبه چهارم قرار داده است. جایگاه بین‌المللی آن در دهه گذشته به طور قابل توجهی گسترش یافته که ناشی از بازیکنان ستاره و حمایت روزافزون در سراسر فرانسه است.

در حالی که جام‌ها هنوز هم اهمیت خود را دارند، بزرگ‌ترین تغییر در اقتصاد فوتبال، تنوع‌بخشی به جریان‌های درآمدی بوده است. باشگاه‌های مدرن به طور فزاینده‌ای از راه‌های محتوای دیجیتال، قراردادهای صدور مجوز، میزبانی، رویدادهای داخل ورزشگاه و قراردادهای حمایت مالی بین‌المللی درآمد کسب می‌کنند.

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