ادامه روند نزولی بازار از اواسط ماه می؛
قیمت سنگ آهن در ژوئن با افت ۸ درصدی مواجه شد
قیمت سنگآهن عیار ۶۲ درصد(KORE 62% Fe/Qingdao) تا ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶ به ۹۹.۲ دلار به ازای هر تن کاهش یافت که پایینترین سطح از آگوست ۲۰۲۵ محسوب میشود. این رقم نسبت به ۲۹ می ۷.۹ درصد کاهش نشان میدهد. همچنین میانگین قیمت در ژوئن ۱۰۱.۷ دلار به ازای هر تن بود؛ در حالی که در ماه می به اوج ۱۱۱.۲ دلار به ازای هر تن رسیده بود که بیانگر افت ماهانه ۸.۵ درصدی است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، در ماه ژوئن، بازار سنگآهن همزمان تحت تاثیر چند عامل منفی قرار گرفت. مهمترین عامل، انتظار کاهش تقاضا از سوی فولادسازان چینی بود که ناشی از رکود فصلی فعالیتهای ساختمانی، افت حاشیه سود تولید فولاد و رویکرد محتاطانه کارخانههای فولادی برای خرید بود. فعالیت بسیاری از این واحدها با تکیه بر سیاست حفظ حداقلی موجودی بود و فقط در زمان افت قیمتها اقدام به خرید محدود کردند.
در سمت عرضه هم فشارها بیشتر شد. فعالان بازار از رشد صادرات سنگآهن از استرالیا و برزیل و افزایش تدریجی موجودی انبارهای بنادر چین خبر دادند. این شرایط نگرانیها را درباره نبود تعادل میان عرضه و تقاضای واقعی تشدید کرد.
در کوتاهمدت، برخی ریسکهای مرتبط با عرضه تا حدی از قیمتها حمایت کرد. به عنوان نمونه بازار به اختلافات کارگری شرکت BHP در نزدیکی بندر «هدلند» واکنش نشان داد. همچنین در روزهای پایانی ماه، گزارشهای تاییدنشدهای درباره احتمال کاهش عرضه از پروژه سیماندو منتشر شد. البته این عوامل بیشتر جنبه گمانهزنی داشت و نتوانست روند کلی نزولی بازار را تغییر دهد.
همچنین افزایش هزینههای حملونقل و لجستیک ناشی از تنشهای ژئوپلیتیکی و رشد قیمت سوخت بهطور موقت از قیمت حمایت کرد. همین موضوع باعث شد «فیچ» پیشبینی کوتاهمدت خود از قیمت سنگآهن را افزایش دهد، در حالی که فروکش کردن تنشها در خاورمیانه و کاهش قیمت انرژی در نیمه دوم ماه، این عامل حمایتی را تضعیف کرد.
یکی دیگر از روندهای قابل توجه بازار، افزایش تمایل فولادسازان چینی به استفاده از سنگآهن کمعیارتر بود و فشار بر سودآوری باعث شد کارخانهها به دنبال کاهش هزینه مواد اولیه باشند.
در کوتاهمدت، بازار همچنان نسبت به اخبار مربوط به تقاضای چین، سطح ذخایر بنادر و سیگنالهای سیاستی نشست دفتر سیاسی حزب کمونیست چین در پایان ماه جولای حساس خواهد بود. بدون بهبود قابل توجه در تقاضا یا اختلالات واقعی در عرضه، قیمتها ممکن است در حدود ۹۸ تا ۱۰۲ دلار در هر تن باقی بماند و خطر کاهش بیشتر وجود دارد.