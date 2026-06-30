خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تبریک فاطمه جراره، نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی در پی کسب قهرمانی تیم فوتبال نونهالان فولاد هرمزگان؛

با سرمایه‌گذاری در رده‌های پایه، مسیر رسیدن به قله‌های افتخار هموار است

با سرمایه‌گذاری در رده‌های پایه، مسیر رسیدن به قله‌های افتخار هموار است
کد خبر : 1806586
لینک کوتاه کپی شد.

در پی قهرمانی تیم فوتبال نونهالان شرکت فولاد هرمزگان در رقابت‌های لیگ برتر، فاطمه جراره نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی پیام تبریک صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد هرمزگان، متن پیام به شرح زیر است: کسب عنوان قهرمانی تیم فوتبال نونهالان شرکت فولاد هرمزگان در لیگ برتر کشور، نه تنها یک موفقیت ورزشی، بلکه نمادی از پویایی و توانمندی جوانان عزیز استان هرمزگان است.

این دستاورد ارزشمند، گواه آن است که با تکیه بر استعدادهای بومی و در صورت حمایت‌های هدفمند و سرمایه‌گذاری در رده‌های پایه، مسیر رسیدن به قله‌های افتخار هموار است. از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر بازیکنان، کادر فنی و همچنین دیدگاه بلندمدت مدیریت شرکت فولاد هرمزگان در حمایت از ورزشکاران نونهال سپاسگزاری می‌کنم.

این افتخار ملی را به تمامی بازیکنان، مربیان و خانواده‌های عزیز تبریک عرض نموده و برایشان در مسیر پیشرفت و تعالی، آرزوی موفقیت‌های بیشتر دارم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی