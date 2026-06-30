به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد هرمزگان، متن پیام به شرح زیر است: کسب عنوان قهرمانی تیم فوتبال نونهالان شرکت فولاد هرمزگان در لیگ برتر کشور، نه تنها یک موفقیت ورزشی، بلکه نمادی از پویایی و توانمندی جوانان عزیز استان هرمزگان است.

این دستاورد ارزشمند، گواه آن است که با تکیه بر استعدادهای بومی و در صورت حمایت‌های هدفمند و سرمایه‌گذاری در رده‌های پایه، مسیر رسیدن به قله‌های افتخار هموار است. از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر بازیکنان، کادر فنی و همچنین دیدگاه بلندمدت مدیریت شرکت فولاد هرمزگان در حمایت از ورزشکاران نونهال سپاسگزاری می‌کنم.

این افتخار ملی را به تمامی بازیکنان، مربیان و خانواده‌های عزیز تبریک عرض نموده و برایشان در مسیر پیشرفت و تعالی، آرزوی موفقیت‌های بیشتر دارم.