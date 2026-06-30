پیام تبریک فاطمه جراره، نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی در پی کسب قهرمانی تیم فوتبال نونهالان فولاد هرمزگان؛
با سرمایهگذاری در ردههای پایه، مسیر رسیدن به قلههای افتخار هموار است
در پی قهرمانی تیم فوتبال نونهالان شرکت فولاد هرمزگان در رقابتهای لیگ برتر، فاطمه جراره نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی پیام تبریک صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد هرمزگان، متن پیام به شرح زیر است: کسب عنوان قهرمانی تیم فوتبال نونهالان شرکت فولاد هرمزگان در لیگ برتر کشور، نه تنها یک موفقیت ورزشی، بلکه نمادی از پویایی و توانمندی جوانان عزیز استان هرمزگان است.
این دستاورد ارزشمند، گواه آن است که با تکیه بر استعدادهای بومی و در صورت حمایتهای هدفمند و سرمایهگذاری در ردههای پایه، مسیر رسیدن به قلههای افتخار هموار است. از تلاشهای خستگیناپذیر بازیکنان، کادر فنی و همچنین دیدگاه بلندمدت مدیریت شرکت فولاد هرمزگان در حمایت از ورزشکاران نونهال سپاسگزاری میکنم.
این افتخار ملی را به تمامی بازیکنان، مربیان و خانوادههای عزیز تبریک عرض نموده و برایشان در مسیر پیشرفت و تعالی، آرزوی موفقیتهای بیشتر دارم.