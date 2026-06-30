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پیام تبریک احمد مرادی در پی قهرمانی تیم فولاد هرمزگان در لیگ برتر نونهالان فوتبال کشور؛

فرداهای روشن آینده‌سازان فوتبال هرمزگان

فرداهای روشن آینده‌سازان فوتبال هرمزگان
کد خبر : 1806582
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در پی قهرمانی تیم فوتبال نونهالان فولاد هرمزگان در رقابت‌های لیگ برتر کشور، احمد مرادی، عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی پیام تبریک صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد هرمزگان، متن پیام احمد مرادی به شرح زیر است:

نمایش غرورانگیز نونهالان پرمایه و شایسته فولاد هرمزگان که به کسب عنوان قهرمانی رقابت‌های لیگ برتر کشور انجامید، افتخار مهمی بود که در این رده سنی برای تاریخ فوتبال هرمزگان رقم خورد.

اینجانب ضمن تبریک و تهنیت بابت کسب این عنوان، آرزوی تداوم موفقیت‌ها را برای این تیم و مجموعه فولاد هرمزگان در مراحل پیش رو از درگاه الهی خواهانم.

بی‌شک این بازیکنان آینده‌سازان فوتبال هرمزگان برای فرداهای روشن خواهند بود.

انتهای پیام/
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