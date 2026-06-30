به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد هرمزگان، متن پیام احمد مرادی به شرح زیر است:

نمایش غرورانگیز نونهالان پرمایه و شایسته فولاد هرمزگان که به کسب عنوان قهرمانی رقابت‌های لیگ برتر کشور انجامید، افتخار مهمی بود که در این رده سنی برای تاریخ فوتبال هرمزگان رقم خورد.