خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تبریک مدیرعامل فولاد هرمزگان در پی کسب عنوان قهرمانی تیم فوتبال نونهالان این شرکت در لیگ برتر کشور:

توسعه ورزش پایه، راهبرد فولاد هرمزگان برای افتخارآفرینی پایدار

توسعه ورزش پایه، راهبرد فولاد هرمزگان برای افتخارآفرینی پایدار
کد خبر : 1806575
لینک کوتاه کپی شد.

در پی کسب مقام قهرمانی تیم فوتبال نونهالان فولاد هرمزگان در لیگ برتر، علیرضا رحیم مدیرعامل این شرکت پیام تبریک صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد هرمزگان متن پیام به شرح زیر است:

به نام خدا

قهرمانی ارزشمند تیم فوتبال نونهالان فولاد هرمزگان برای اولین بار به عنوان یک تیم هرمزگانی در لیگ برتر فوتبال نونهالان کشور، نشان داد که آینده ورزش این استان بر پایه استعداد، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری اصولی در رده‌های پایه بنا شده است.

این افتخار تنها یک جام نیست؛ بلکه ثمره اعتماد به نوجوانان مستعد هرمزگان، تلاش مربیان دلسوز، حمایت خانواده‌ها و نگاه بلند فولاد هرمزگان به پرورش سرمایه‌های انسانی و ورزشی است.

ما در فولاد هرمزگان باور داریم که موفقیت‌های پایدار از تیم‌های پایه آغاز می‌شود و امروز با افتخار شاهد شکوفایی استعدادهایی هستیم که فردا می‌توانند افتخارآفرین فوتبال ایران باشند.

این قهرمانی را به بازیکنان سختکوش، کادر فنی، خانواده‌های گرامی، جامعه ورزش استان هرمزگان و خانواده بزرگ فولاد هرمزگان صمیمانه تبریک می‌گویم و اطمینان دارم مسیر افتخارآفرینی ورزش هرمزگان با قدرت ادامه خواهد یافت.

علیرضا رحیم
مدیرعامل شرکت فولاد

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی