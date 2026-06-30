توسعه ورزش پایه، راهبرد فولاد هرمزگان برای افتخارآفرینی پایدار

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد هرمزگان متن پیام به شرح زیر است:

به نام خدا

قهرمانی ارزشمند تیم فوتبال نونهالان فولاد هرمزگان برای اولین بار به عنوان یک تیم هرمزگانی در لیگ برتر فوتبال نونهالان کشور، نشان داد که آینده ورزش این استان بر پایه استعداد، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری اصولی در رده‌های پایه بنا شده است.

این افتخار تنها یک جام نیست؛ بلکه ثمره اعتماد به نوجوانان مستعد هرمزگان، تلاش مربیان دلسوز، حمایت خانواده‌ها و نگاه بلند فولاد هرمزگان به پرورش سرمایه‌های انسانی و ورزشی است.

ما در فولاد هرمزگان باور داریم که موفقیت‌های پایدار از تیم‌های پایه آغاز می‌شود و امروز با افتخار شاهد شکوفایی استعدادهایی هستیم که فردا می‌توانند افتخارآفرین فوتبال ایران باشند.

این قهرمانی را به بازیکنان سختکوش، کادر فنی، خانواده‌های گرامی، جامعه ورزش استان هرمزگان و خانواده بزرگ فولاد هرمزگان صمیمانه تبریک می‌گویم و اطمینان دارم مسیر افتخارآفرینی ورزش هرمزگان با قدرت ادامه خواهد یافت.

علیرضا رحیم

مدیرعامل شرکت فولاد