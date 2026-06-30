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برای نخستین بار در تاریخ فوتبال هرمزگان؛

تیم فولاد هرمزگان قهرمان لیگ برتر نونهالان کشور شد

تیم فولاد هرمزگان قهرمان لیگ برتر نونهالان کشور شد
کد خبر : 1806569
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تیم فوتبال نونهالان فولاد هرمزگان با پیروزی برابر فولاد مبارکه سپاهان اصفهان برای نخستین بار در تاریخ فوتبال هرمزگان عنوان قهرمانی لیگ برتر کشور را کسب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، در این دیدار عصر امروز محمد باقرنژاد دوبار، آرسان احسانی و رضا علیزاده موفق به گلزنی شدند تا فولاد هرمزگان با نتیجه ۴ بر ۲ از سد سپاهان اصفهان عبور کند.

به این ترتیب تیم فولاد هرمزگان با پیروزی مقابل تیم شهروند نور و سپاهان اصفهان در مرحله نهایی عنوان قهرمانی را کسب کرد.

غفور محمد پور، محمد طالبی، بهنام زادمهر، علی بارانی، محمود نژاد حسن، زهیر شهدوست و جمشید خجیر اعضای کادرفنی فولاد هرمزگان را تشکیل می‌دهند.

 

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