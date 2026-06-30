تیم فولاد هرمزگان قهرمان لیگ برتر نونهالان کشور شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، در این دیدار عصر امروز محمد باقرنژاد دوبار، آرسان احسانی و رضا علیزاده موفق به گلزنی شدند تا فولاد هرمزگان با نتیجه ۴ بر ۲ از سد سپاهان اصفهان عبور کند.

به این ترتیب تیم فولاد هرمزگان با پیروزی مقابل تیم شهروند نور و سپاهان اصفهان در مرحله نهایی عنوان قهرمانی را کسب کرد.

غفور محمد پور، محمد طالبی، بهنام زادمهر، علی بارانی، محمود نژاد حسن، زهیر شهدوست و جمشید خجیر اعضای کادرفنی فولاد هرمزگان را تشکیل می‌دهند.