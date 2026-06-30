به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، علیرضا رحیم، مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان، در دیدار با غلامرضا فتحعلی، مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، راهکارهای گسترش همکاری‌های مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دو مجموعه در زمینه‌های مختلف مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست، طرفین با تأکید بر تقویت تعاملات مشترک، تفاهم‌نامه همکاری را با هدف توسعه خدمات بانکی به کارکنان فولاد هرمزگان به امضا رساندند.

والح احمدپور معاون مالی و اقتصادی فولاد هرمزگان در تشریح این تفاهم‌نامه گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه، همکاری در زمینه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، ارائه خدمات نوین بانکی و اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه با شرایط مناسب به کارکنان فولاد هرمزگان در دستور کار دو مجموعه قرار خواهد گرفت.