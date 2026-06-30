به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، مجید زارع‌زاده، مدیرکل استاندارد استان هرمزگان، در جریان این بازدید از نزدیک با ظرفیت‌ها، تجهیزات و فرآیندهای تخصصی آزمایشگاه گوهرآزمای خلیج فارس آشنا شد. این بازدید با هدف توسعه تعاملات تخصصی میان نهادهای استاندارد و مجموعه‌های صنعتی استان انجام شد.

در این بازدید، آرش بابایی، مدیرعامل شرکت گوهرآزمای خلیج فارس، با معرفی ظرفیت‌ها و خدمات این مجموعه اظهار کرد: آزمایشگاه گوهرآزمای خلیج فارس با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته و نیروهای متخصص، در حوزه‌های مکانیک و فلزشناسی، متالورژی، نفت و فرآورده‌های پتروشیمی، مصالح ساختمانی و صنایع معدنی فعالیت می‌کند و خدمات تخصصی خود را به طیف گسترده‌ای از صنایع و شرکت‌های داخلی و بین‌المللی ارائه می‌دهد.

وی افزود: این مجموعه به عنوان یکی از مراکز تخصصی آزمون و کنترل کیفیت در جنوب کشور، نقش مؤثری در پشتیبانی فنی و تحلیلی صنایع ایفا می‌کند و با رویکرد بهبود مستمر، توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی و ارتقای سطح خدمات، در مسیر افزایش کیفیت و پاسخگویی به نیازهای صنعتی گام برمی‌دارد.

مدیرکل استاندارد استان هرمزگان نیز در این بازدید، با اشاره به نقش راهبردی آزمایشگاه‌های تخصصی در تضمین کیفیت محصولات و انطباق با استانداردهای ملی، از سطح تجهیزات، دقت فرآیندهای اجرایی و تخصص کارشناسان آزمایشگاه گوهرآزمای خلیج فارس ابراز رضایت کرد.

زارع‌زاده، این مجموعه را نمونه‌ای موفق از توجه به الزامات فنی، استقرار استانداردهای کیفی و ارائه خدمات تخصصی دانست و تأکید کرد: توسعه و تقویت چنین مراکزی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت تولیدات صنعتی، افزایش اعتماد به فرآیندهای کنترل کیفی و تقویت زیرساخت‌های استاندارد در استان ایفاء می‌کند.

در پایان این بازدید، بخش‌های مختلف آزمایشگاه، تجهیزات تحلیلی و فرآیندهای آزمون و ارزیابی مورد بررسی قرار گرفت و کارشناسان این مجموعه توضیحاتی درباره دامنه خدمات، روش‌های آزمون و استانداردهای مورد استفاده ارائه کردند.