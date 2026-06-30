مدیرکل استاندارد هرمزگان:
گوهرآزمای خلیج فارس از ظرفیتهای شاخص آزمایشگاهی استان است
مدیرکل استاندارد استان هرمزگان با حضور در آزمایشگاه «گوهرآزمای خلیج فارس» از شرکتهای زیرمجموعه فولاد هرمزگان، ضمن بازدید از بخشهای مختلف این مجموعه، توانمندیهای فنی، تجهیزات تخصصی و کیفیت خدمات این آزمایشگاه را مورد تأیید قرار داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، مجید زارعزاده، مدیرکل استاندارد استان هرمزگان، در جریان این بازدید از نزدیک با ظرفیتها، تجهیزات و فرآیندهای تخصصی آزمایشگاه گوهرآزمای خلیج فارس آشنا شد. این بازدید با هدف توسعه تعاملات تخصصی میان نهادهای استاندارد و مجموعههای صنعتی استان انجام شد.
در این بازدید، آرش بابایی، مدیرعامل شرکت گوهرآزمای خلیج فارس، با معرفی ظرفیتها و خدمات این مجموعه اظهار کرد: آزمایشگاه گوهرآزمای خلیج فارس با بهرهگیری از تجهیزات پیشرفته و نیروهای متخصص، در حوزههای مکانیک و فلزشناسی، متالورژی، نفت و فرآوردههای پتروشیمی، مصالح ساختمانی و صنایع معدنی فعالیت میکند و خدمات تخصصی خود را به طیف گستردهای از صنایع و شرکتهای داخلی و بینالمللی ارائه میدهد.
وی افزود: این مجموعه به عنوان یکی از مراکز تخصصی آزمون و کنترل کیفیت در جنوب کشور، نقش مؤثری در پشتیبانی فنی و تحلیلی صنایع ایفا میکند و با رویکرد بهبود مستمر، توسعه زیرساختهای آزمایشگاهی و ارتقای سطح خدمات، در مسیر افزایش کیفیت و پاسخگویی به نیازهای صنعتی گام برمیدارد.
مدیرکل استاندارد استان هرمزگان نیز در این بازدید، با اشاره به نقش راهبردی آزمایشگاههای تخصصی در تضمین کیفیت محصولات و انطباق با استانداردهای ملی، از سطح تجهیزات، دقت فرآیندهای اجرایی و تخصص کارشناسان آزمایشگاه گوهرآزمای خلیج فارس ابراز رضایت کرد.
زارعزاده، این مجموعه را نمونهای موفق از توجه به الزامات فنی، استقرار استانداردهای کیفی و ارائه خدمات تخصصی دانست و تأکید کرد: توسعه و تقویت چنین مراکزی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت تولیدات صنعتی، افزایش اعتماد به فرآیندهای کنترل کیفی و تقویت زیرساختهای استاندارد در استان ایفاء میکند.
در پایان این بازدید، بخشهای مختلف آزمایشگاه، تجهیزات تحلیلی و فرآیندهای آزمون و ارزیابی مورد بررسی قرار گرفت و کارشناسان این مجموعه توضیحاتی درباره دامنه خدمات، روشهای آزمون و استانداردهای مورد استفاده ارائه کردند.