مدیر امور ورزش فولاد هرمزگان:
تمرکزمان بر رشد ورزشهای آبی ساحلی است/باید به قله ورزشهای آبی ساحلی کشور برسیم
مدیر امور ورزش فولاد هرمزگان با تبیین سیاستهای ورزشی این شرکت در سال جاری گفت: فولاد هرمزگان برنامههای متعددی برای تداوم فعالیت در رشتههای مختلف آبی ساحلی، توسعه زیرساختهای ورزشی، فوتبال و فوتسال و نیز ورزشهای کارگری دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، محمد کارگران در گفتوگو با خبرنگار روابط عمومی در خصوص برنامههای این شرکت در زمینه توسعه ورزش بیان کرد: شرکت فولاد هرمزگان در سال گذشته توانست در بیشتر حوزههای بخش ورزش به اهداف ترسیم شده خود دست یابد و سال درخشانی را به ویژه در حوزه ورزشهای آبی ساحلی رقم بزند.
فولاد هرمزگان، نامآشنا در ورزشهای آبی ساحلی کشور
وی با بیان اینکه در رشته فوتبال ساحلی پس از قهرمانی در رقابتهای بزرگسالان و امیدهای لیگ برتر دیگر نام فولاد هرمزگان به عنوان یک قطب در این رشته ورزشی در سطح کشور شناخته میشود، عنوان کرد: در سال جاری نیز با چشمانداز تمرکز بر رشتههای آبی ساحلی با توجه به ظرفیت استان هرمزگان در این بخش، به دنبال تشکیل تیمی قدرتمند و مدافع عنوان قهرمانی در بخش فوتبال ساحلی هستیم و با تکیه بر دانش سرمربی بومی و توانمندمان و تمدید قرارداد با منصور مدارایی در این حوزه فعالیت خواهیم کرد.
کارگران ادامه داد: در بخش فوتبال ساحلی کماکان در حوزه ردههای پایه نیز در بخش امیدها و جوانان حضور مستمر و با برنامه ای خواهیم داشت تا بتوانیم در زمینه رشد استعدادهای بومی و پرورش نخبگان نیز با برنامهریزی اصولی پیش برویم.
مدیر امور ورزش شرکت فولاد هرمزگان همچنین در خصوص حضور این شرکت در رشته والیبال ساحلی، عنوان کرد: والیبال ساحلی یکی از برگهای زرین ورزش فولاد هرمزگان است که خوشبختانه در طی فصول گذشته همواره علاوه بر افتخارات ملی در سطح بین المللی نیز پرجم کشورمان را طنینانداز کرده است.
وی با بیان اینکه پس از کسب عنوان نایب قهرمانی در مسابقات لیگ برتر فصل گذشته در رده بزرگسالان و جوانان، در فصل جاری به دنبال کسب قهرمانی و تداوم حضور افتخارآمیز در این رشته ورزشی هستیم، خاطرنشان کرد: خوشبختانه موفقیتهای بازیکنان و مربی فولاد هرمزگان در تورهای جهانی و آسیایی سبب شده نگاه شرکت فولاد هرمزگان به این رشته ساحلی و آینده دار در استان هرمزگان با توجه به وجود پتانسیل و ظرفیتهای موجود در سراسر استان نیز ویژه و خاص باشد و به طور حتم به دنبال برنامهریزی برای حرکت درست در مسیر پرورش استعدادهای این رشته ورزشی از ردههای پایه تا بزرگسالان هستیم.
کارگران همچنین با اشاره به افتخارآفرینی پاروزنان فولاد هرمزگان در لیگ برتر قایقرانی کشور، تصریح کرد: رشته قایقرانی از دیگر رشتههای پرافتخار و قابل اتکا فولاد هرمزگان است که در فصل گذشته عنوان قهرمانی رشته اسلالوم را توانست در لیگ برتر کشور به دست آورد و تکرار کند و تداوم این رشته در مجموعه فولاد هرمزگان نشان از حرکت هدفمند و پایدار است.
وی ادامه داد: رشته قایقرانی مانند قبل در مجموعه رشتههای ورزشی شرکت فولاد هرمزگان قرار خواهد داشت و با برنامهریزی انجام شده به طور حتم بازهم برای تکرار قهرمانی تلاش خواهیم کرد.
تداوم فعالیت ورزشی در تیمهای فوتسال
مدیر امور ورزش شرکت فولاد هرمزگان همچنین با اشاره به سرمایهگذاری بر روی رشته فوتسال نیز اظهار کرد: فولاد هرمزگان به عنوان نخستین مجموعه کشور توانسته در دو بخش آقایان و بانوان در لیگ برتر کشور در رده بزرگسالان حضور یابد که خوشبختانه در فصل گذشته عملکرد درخشانی در هر دو بخش به یادگار گذاشته شد.
وی اضافه کرد: در بخش فوتسال نیز با نگاه اصولیتر و برنامهریزی منسجم تر در ردههای پایه و بزرگسالان ورود خواهیم کرد.
کارگران با اشاره به کسب عنوان نایب قهرمانی لیگ برتر فوتسال بانوان و کسب عنوان ششمی لیگ برتر فوتسال آقایان، خاطرنشان کرد: در فصل جاری با اتکا به دانش سرمربیان بومی در تمامی ردهها علاوه بر استفاده از بازیکنان آکادمی و پرورش یافته تیمهای پایه فولاد هرمزگان با تلفیقی از بازیکنان با تجربه در بخش بزرگسالان به دنبال کسب مقام بهتر و در خور شانی در این رشته هستیم.
وی با اشاره به مقام قهرمانی در لیگ برتر نونهالان و سومی نوجوانان در فصل گذشته، تصریح کرد: در فصل جاری باز هم در بخش پایه حضور جدی خواهیم داشت و با راهاندازی مدرسه فوتسال به دنبال پرورش استعدادها و برنامهریزی اصولی از سنین پایه تا نونهالی هستیم.
نگاه ویژه فولاد هرمزگان به استعدادهای بومی فوتبال
مدیر امور ورزش شرکت فولاد هرمزگان در خصوص رشته فوتبال، افزود: از سال جاری برنامهای برای حضور در رشته فوتبال بزرگسالان نداریم و تمرکزمان را به پرورش استعدادها و جذب نخبگان با استفاده از مربیان با دانش بومی خواهیم گذاشت.
وی تاکید کرد: در ردههای پایه فوتبال حضوری فعال و با برنامه خواهیم داشت تا بتوانیم در این رشته پرطرفدار افتخارات و برگ زرین دیگری چون حضور تیم نونهالان فولاد هرمزگان در بین سه تیم برتر کشور رقم بزنیم.
به دنبال توسعه زیرساختهای ورزشی استان هستیم
وی همچنین در خصوص توسعه زیرساختهای ورزشی شرکت فولاد هرمزگان بیان کرد: با رویکرد توسعه ورزشهای آبی ساحلی در حال برنامه ریزی برای ساخت مجموعه استاندارد ورزشی ساحلی در شهر بندرعباس هستیم که کارهای مقدماتی انجام شده و در صورت همکاری دستگاههای ذیربط این موضوع نیز به صورت اصولی و ساختارمند پیش خواهد رفت.
توسعه ورزش کارگری با هدف تضمین سلامت کارگران
کارگران با اشاره به ورزش کارگری شرکت فولاد هرمزگان تصریح کرد: آثار ورزش را میتوان در فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مشاهده کرد. از سوی دیگر این امر سلامت کارگران را تضمین میکند و در محیطهای کاری سبب افزایش انسجام، همدلی، مشارکت و احساس موفقیت خواهد شد.
وی بیان کرد: کارکنان باید ضرورت ورزش کردن را حس کنند تا بتوانند با انگیزه بیشتری به کار کردن بپردازند. اگر این انگیزه در آنها ایجاد نشود، درگیر آسیبها و ناهنجاریهایی خواهند شد که باید برای رفع آن هزینههای مالی و جسمی و روحی فراوانی کنند.خوشبختانه فرهنگ ورزش کردن برای کارگران در فولاد هرمزگان نهادینه شده است. با آموزش، تبلیغات، تکرار و الگوسازی در فولاد هرمزگان و با پشتیبانی مدیران این شرکت از ورزش، شاهد موفقیت در این عرصه هستیم. در این راستا برگزاری جشنوارههای مختلف ورزشی کارکنان و خانوادههای آنها، برگزاری مسابقات مناسبتی و رقابتهای ورزشی و تفریحی از اولویتهای ورزش کارگری در شرکت فولاد هرمزگان است.
برنامهریزی اصولی برای توسعه ورزش
کارگران اظهار کرد: در حال برنامهریزی اصولی برای طی کردن مراحل منظم و درست برای رسیدن به موفقیت هستیم. باید مسیر را درست و پلهپله پیش رویم و با توجه به مشکلات زیرساختی در ورزش هرمزگان، در این بخش هم با کار کارشناسی و حمایتهای دستگاههای اجرایی ذیربط همگام با توسعه ورزش حرفهای در هرمزگان حرکت کنیم. البته نباید تمامی انتظارات یا دغدغه جامعه ورزش هرمزگان بهتنهایی بر دوش فولاد هرمزگان باشد.
وی ادامه داد: انتظار میرود سایر بنگاههای اقتصادی هم در این زمینه فعال باشند و بتوانند در کنار هم به توسعه ورزش هرمزگان کمک کنند،
مدیر امور ورزش شرکت فولاد هرمزگان ضمن تشکر از مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت فولاد هرمزگان بهدلیل پشتیبانی و حمایت از توسعه ورزش در هرمزگان گفت : به خود میبالیم که با توسعه ورزش و توسعه زیرساختهای مربوط به ورزش همگانی و حرفهای، به افزایش نشاط جامعه کمک میکنیم و شرایط لازم را برای ارتقای سلامت روحی و جسمی مردمی که تحت تأثیر فولاد هرمزگان هستند فراهم میکنیم.