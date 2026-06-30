به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی باشگاه چادرملو اردکان، امیر سیدین، نماینده تام‌الاختیار مدیرعامل در باشگاه ورزشی چادرملو تاکید کرد: خوشحالم که بازیکنان ما با غیرت و تعصب و در شرایطی که ابر و باد و مه و خورشید و فلک تمهید شده بودند تا نتایج طور دیگری رقم بخورد، اجازه ندادند حق این تیم شایسته پایمال شود.

وی افزود: بسیاری از صعود چادرملوی اردکان به آسیا خوشحال نیستند و منتظر بودند تا این تیم زمین بخورد و زمین خوردن تیم را دستاویز کسب منافع کوچک خود کنند، اما بازیکنان، کادر فنی و همه دست‌اندرکاران باشگاه با غیرت و تعصب، این شادی بزرگ را به مردم بزرگ اردکان، استان یزد و کل ایران تقدیم کردند.

سیدین گفت: صعود شایسته چادرملو به لیگ قهرمانان آسیا، اتفاقی فراموش‌نشدنی برای مردم اردکان، استان یزد و خانواده بزرگ چادرملو است. این موفقیت را صمیمانه به همه هواداران تبریک می‌گویم و معتقدم سهم واقعی این افتخار، متعلق به همه کسانی است که از روز نخست با ایمان، تعهد و تلاش در کنار باشگاه ایستادند؛ از اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل باشگاه گرفته تا کادر فنی، بازیکنان، تدارکات، کارکنان باشگاه، روابط عمومی، کادر پزشکی و تمامی عوامل اجرایی که شبانه‌روز برای رسیدن به این روز زحمت کشیدند.

نماینده مدیرعامل در باشگاه چادرملو افزود: چادرملو هنوز باشگاهی جوان است، اما در همین مدت کوتاه توانسته جای خود را در قلب مردم اردکان و استان یزد باز کند. امروز، شیرینی این صعود را می‌توان در لبخند هزاران هواداری دید که با این تیم زندگی کرده‌اند.

وی افزود: البته بودند کسانی که به این مسیر باور نداشتند و با سنگ‌اندازی و حاشیه، کار را دشوارتر کردند؛ این موفقیت را به آن‌ها هم تبریک می‌گویم و امیدوارم از این پس، همه در کنار چادرملو باشیم؛ چرا که موفقیت این باشگاه، افتخار همه مردم این دیار است.

سیدین گفت: رسیدن به سهمیه آسیا در دومین سال حضور در لیگ برتر، اتفاقی معمولی نیست. این دستاورد، حاصل یک مسیر درست و برنامه‌ای است که از همان روزهای نخست با صبر و آینده‌نگری آغاز شد؛ مسیری که حتی بسیاری از باشگاه‌های باسابقه فوتبال ایران هنوز نتوانسته‌اند به چنین نقطه‌ای در آن برسند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باور دارم حتی اگر این سهمیه هم به دست نمی‌آمد، چادرملو در طول فصل ثابت کرده بود که راهش را درست انتخاب کرده و با شایستگی در حال ساختن آینده‌ای روشن است.

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