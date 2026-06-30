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سیدین:

صعود چادرملو به لیگ قهرمانان آسیا حاصل غیرت، برنامه‌ریزی و ایستادگی برابر سنگ‌اندازی‌ها بود

صعود چادرملو به لیگ قهرمانان آسیا حاصل غیرت، برنامه‌ریزی و ایستادگی برابر سنگ‌اندازی‌ها بود
کد خبر : 1806548
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نماینده تام‌الاختیار مدیرعامل باشگاه چادرملو اردکان با تبریک صعود این تیم به لیگ قهرمانان آسیا، این موفقیت را نتیجه تلاش بازیکنان، کادر فنی و مجموعه باشگاه دانست و مدعی شد با وجود حاشیه‌ها و سنگ‌اندازی برخی افراد، چادرملو در دومین فصل حضورش در لیگ برتر توانست سهمیه آسیا را کسب کند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی باشگاه چادرملو اردکان، امیر سیدین، نماینده تام‌الاختیار مدیرعامل در باشگاه ورزشی چادرملو تاکید کرد: خوشحالم که بازیکنان ما با غیرت و تعصب و در شرایطی که ابر و باد و مه و خورشید و فلک تمهید شده بودند تا نتایج طور دیگری رقم بخورد، اجازه ندادند حق این تیم شایسته پایمال شود.

وی افزود: بسیاری از صعود چادرملوی اردکان به آسیا خوشحال نیستند و منتظر بودند تا این تیم زمین بخورد و زمین خوردن تیم را دستاویز کسب منافع کوچک خود کنند، اما بازیکنان، کادر فنی و همه دست‌اندرکاران باشگاه با غیرت و تعصب، این شادی بزرگ را به مردم بزرگ اردکان، استان یزد و کل ایران تقدیم کردند.

سیدین گفت: صعود شایسته چادرملو به لیگ قهرمانان آسیا، اتفاقی فراموش‌نشدنی برای مردم اردکان، استان یزد و خانواده بزرگ چادرملو است. این موفقیت را صمیمانه به همه هواداران تبریک می‌گویم و معتقدم سهم واقعی این افتخار، متعلق به همه کسانی است که از روز نخست با ایمان، تعهد و تلاش در کنار باشگاه ایستادند؛ از اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل باشگاه گرفته تا کادر فنی، بازیکنان، تدارکات، کارکنان باشگاه، روابط عمومی، کادر پزشکی و تمامی عوامل اجرایی که شبانه‌روز برای رسیدن به این روز زحمت کشیدند.

نماینده مدیرعامل در باشگاه چادرملو افزود: چادرملو هنوز باشگاهی جوان است، اما در همین مدت کوتاه توانسته جای خود را در قلب مردم اردکان و استان یزد باز کند. امروز، شیرینی این صعود را می‌توان در لبخند هزاران هواداری دید که با این تیم زندگی کرده‌اند.

وی افزود: البته بودند کسانی که به این مسیر باور نداشتند و با سنگ‌اندازی و حاشیه، کار را دشوارتر کردند؛ این موفقیت را به آن‌ها هم تبریک می‌گویم و امیدوارم از این پس، همه در کنار چادرملو باشیم؛ چرا که موفقیت این باشگاه، افتخار همه مردم این دیار است.

سیدین گفت: رسیدن به سهمیه آسیا در دومین سال حضور در لیگ برتر، اتفاقی معمولی نیست. این دستاورد، حاصل یک مسیر درست و برنامه‌ای است که از همان روزهای نخست با صبر و آینده‌نگری آغاز شد؛ مسیری که حتی بسیاری از باشگاه‌های باسابقه فوتبال ایران هنوز نتوانسته‌اند به چنین نقطه‌ای در آن برسند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باور دارم حتی اگر این سهمیه هم به دست نمی‌آمد، چادرملو در طول فصل ثابت کرده بود که راهش را درست انتخاب کرده و با شایستگی در حال ساختن آینده‌ای روشن است.

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