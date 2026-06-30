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معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه همزمان با روز صنعت و معدن عنوان کرد:

حرکت از تولید فولاد به توسعه اقتصاد صنعتی

حرکت از تولید فولاد به توسعه اقتصاد صنعتی
کد خبر : 1806532
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فولاد مبارکه با تکیه بر فناوری و نوآوری، پیشران آینده صنعت ایران است

معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه، با تأکید بر نقش فناوری و نوآوری در آینده صنعت، گفت: فولاد مبارکه با توسعه فناوری، هوشمندسازی و تقویت زنجیره ارزش، از یک تولیدکننده فولاد به بازیگری توسعه‌ساز در اقتصاد صنعتی ایران تبدیل شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه،  محمدرضا شریفی، معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه با اشاره به روز صنعت و معدن، این روز را یادآور جایگاه بنیادین تولید، فناوری، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در پیشرفت کشور دانست و اظهار کرد: روز صنعت و معدن، فرصتی برای قدردانی از انسان‌هایی است که با دانش، تجربه، تعهد و تلاش مستمر، مسیر توسعه صنعتی ایران را هموار می‌کنند.

وی با اشاره به تحولات صنعت در جهان امروز افزود: رقابت در عرصه صنعت دیگر تنها بر پایه افزایش تولید نیست، بلکه بر محور فناوری، بهره‌وری، نوآوری، پایداری و توان خلق ارزش افزوده شکل گرفته است. بنگاه‌های صنعتی موفق، علاوه بر توسعه ظرفیت تولید، با سرمایه‌گذاری هدفمند در دانش فنی، نوآوری و تکمیل زنجیره ارزش، آینده خود را تضمین می‌کنند.

معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه با بیان اینکه این مجموعه رویکردی نوین را در مسیر تحقق چشم‌انداز خود دنبال می‌کند، تصریح کرد: فولاد مبارکه امروز تنها یک تولیدکننده بزرگ فولاد نیست، بلکه به‌عنوان یک مجموعه توسعه‌ساز، فناوری‌محور و آینده‌نگر، نقش مؤثری در اقتصاد صنعتی کشور ایفا می‌کند.

حرکت از تولید فولاد به توسعه اقتصاد صنعتی

شریفی حرکت به سوی فولاد سبز، هوشمندسازی فرآیندها، توسعه محصولات پیشرفته، ارتقای بهره‌وری، تقویت زنجیره ارزش، توسعه سرمایه‌گذاری‌های راهبردی و نقش‌آفرینی در زیست‌بوم فناوری را از مهم‌ترین محورهای راهبردی فولاد مبارکه برشمرد و گفت: این مسیر، زمینه‌ساز افزایش رقابت‌پذیری صنعت فولاد ایران در آینده خواهد بود.

وی سرمایه انسانی متخصص را مهم‌ترین پشتوانه تحقق این اهداف دانست و تأکید کرد: دستیابی به آینده مطلوب صنعت بدون اتکا به نیروی انسانی توانمند، فرهنگ سازمانی یادگیرنده، همکاری مؤثر با دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، سازندگان و تأمین‌کنندگان داخلی امکان‌پذیر نیست. آینده صنعت ایران زمانی رقم خواهد خورد که تولید، فناوری، سرمایه‌گذاری و سیاست‌گذاری صنعتی در کنار یکدیگر قرار گیرند.

معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه در پایان، ضمن گرامیداشت روز صنعت و معدن، از تلاش‌های صنعتگران، معدن‌کاران، متخصصان، کارآفرینان، پژوهشگران و کارکنان عرصه تولید کشور، به‌ویژه خانواده بزرگ فولاد مبارکه، قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که با تداوم این همت جمعی، نگاه راهبردی و توسعه دانش‌بنیان، آینده‌ای روشن‌تر برای صنعت فولاد و اقتصاد ایران رقم بخورد.

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