حرکت از تولید فولاد به توسعه اقتصاد صنعتی

وی با اشاره به تحولات صنعت در جهان امروز افزود: رقابت در عرصه صنعت دیگر تنها بر پایه افزایش تولید نیست، بلکه بر محور فناوری، بهره‌وری، نوآوری، پایداری و توان خلق ارزش افزوده شکل گرفته است. بنگاه‌های صنعتی موفق، علاوه بر توسعه ظرفیت تولید، با سرمایه‌گذاری هدفمند در دانش فنی، نوآوری و تکمیل زنجیره ارزش، آینده خود را تضمین می‌کنند.

معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه با بیان اینکه این مجموعه رویکردی نوین را در مسیر تحقق چشم‌انداز خود دنبال می‌کند، تصریح کرد: فولاد مبارکه امروز تنها یک تولیدکننده بزرگ فولاد نیست، بلکه به‌عنوان یک مجموعه توسعه‌ساز، فناوری‌محور و آینده‌نگر، نقش مؤثری در اقتصاد صنعتی کشور ایفا می‌کند.

شریفی حرکت به سوی فولاد سبز، هوشمندسازی فرآیندها، توسعه محصولات پیشرفته، ارتقای بهره‌وری، تقویت زنجیره ارزش، توسعه سرمایه‌گذاری‌های راهبردی و نقش‌آفرینی در زیست‌بوم فناوری را از مهم‌ترین محورهای راهبردی فولاد مبارکه برشمرد و گفت: این مسیر، زمینه‌ساز افزایش رقابت‌پذیری صنعت فولاد ایران در آینده خواهد بود.

وی سرمایه انسانی متخصص را مهم‌ترین پشتوانه تحقق این اهداف دانست و تأکید کرد: دستیابی به آینده مطلوب صنعت بدون اتکا به نیروی انسانی توانمند، فرهنگ سازمانی یادگیرنده، همکاری مؤثر با دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، سازندگان و تأمین‌کنندگان داخلی امکان‌پذیر نیست. آینده صنعت ایران زمانی رقم خواهد خورد که تولید، فناوری، سرمایه‌گذاری و سیاست‌گذاری صنعتی در کنار یکدیگر قرار گیرند.

معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه در پایان، ضمن گرامیداشت روز صنعت و معدن، از تلاش‌های صنعتگران، معدن‌کاران، متخصصان، کارآفرینان، پژوهشگران و کارکنان عرصه تولید کشور، به‌ویژه خانواده بزرگ فولاد مبارکه، قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که با تداوم این همت جمعی، نگاه راهبردی و توسعه دانش‌بنیان، آینده‌ای روشن‌تر برای صنعت فولاد و اقتصاد ایران رقم بخورد.