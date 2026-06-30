چادرملو اردکان آسیایی شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، در متن پیام تبریک فرید دهقانی آمده است: «آسیایی شدن تیم فوتبال چادرملو اردکان ثمره تلاش، همدلی و پشتکار بازیکنان، مدیران و کادر فنی ارزشمند این تیم و حاصل صبوری، همراهی و حمایت بی‌دریغ مردم شریف اردکان است، افتخاری بزرگ که شادی آن در دل هر اردکانی و هر ایرانی دوستدار فوتبال نشسته و مایه سربلندی همه‌ی ما است.

این صعود تاریخی نه پایان راه بلکه آغاز مسیری بلند، پر افتخارو البته پرچالش است که ان‌شاءالله با لطف الهی، حمایت پرشورهواداران و تلاش خستگی‌ناپذیر جوانان غیور ایران به افتخاراتبزرگ‌تر و موفقیت‌های ارزشمندتری در عرصه‌های ملی و بین‌المللی تبدیل می‌شود.

اینجانب ضمن تبریک صمیمانه این موفقیت ارزشمند و کسب سهمیه آسیایی به فرزندان شایسته تیم فوتبال چادرملو اردکان، ازهمه کسانی که در رقم‌خوردن این افتخار نقش‌آفرین بودند صمیمانه قدردانی کرده و حمایت قاطع، همه‌جانبه و مستمر خود و خانوادهبزرگ چادرملو را از این تیم پرافتخار در مسیر حضور موفق دررقابت‌های آسیایی را اعلام می‌دارم.

اطمینان دارم که با همدلی،تلاش و حمایت مردم عزیزمان؛ چادرملو نه‌تنها شایسته اردکان بلکه پرچم‌دارعزت، غیرت و توانمندی فوتبال ایران در آسیا خواهد بود.»« به امید موفقیت‌های روزافزون.»

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