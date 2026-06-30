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پیام تبریک فرید دهقانی؛

چادرملو اردکان آسیایی شد

چادرملو اردکان آسیایی شد
کد خبر : 1806502
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مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به بازیکنان و اعضای کادر فنی و مدیریتی تیم فوتبال چادرملو اردکان به مناسبت قهرمانی تورنمنت سه جانبه و کسب سهمیه آسیایی تبریک گفت و از زحمات دست اندرکاران این تیم قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، در متن پیام تبریک فرید دهقانی آمده است: «آسیایی شدن تیم فوتبال چادرملو اردکان ثمره تلاش، همدلی و پشتکار بازیکنان، مدیران و کادر فنی ارزشمند این تیم و حاصل صبوری، همراهی و حمایت بی‌دریغ مردم شریف اردکان است، افتخاری بزرگ که شادی آن در دل هر اردکانی و هر ایرانی دوستدار فوتبال نشسته و مایه سربلندی همه‌ی ما است.

 این صعود تاریخی نه پایان راه بلکه آغاز مسیری بلند، پر افتخارو البته پرچالش است که ان‌شاءالله با لطف الهی، حمایت پرشورهواداران و تلاش خستگی‌ناپذیر جوانان غیور ایران به افتخاراتبزرگ‌تر و موفقیت‌های ارزشمندتری در عرصه‌های ملی و بین‌المللی تبدیل می‌شود. 

اینجانب ضمن تبریک صمیمانه این موفقیت ارزشمند و کسب سهمیه آسیایی به فرزندان شایسته تیم فوتبال چادرملو اردکان، ازهمه کسانی که در رقم‌خوردن این افتخار نقش‌آفرین بودند صمیمانه قدردانی کرده و حمایت قاطع، همه‌جانبه و مستمر خود و خانوادهبزرگ چادرملو را از این تیم پرافتخار در مسیر حضور موفق دررقابت‌های آسیایی را اعلام می‌دارم.

اطمینان دارم که با همدلی،تلاش و حمایت مردم عزیزمان؛ چادرملو نه‌تنها شایسته اردکان بلکه پرچم‌دارعزت، غیرت و توانمندی فوتبال ایران در آسیا خواهد بود.»« به امید موفقیت‌های روزافزون.»

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