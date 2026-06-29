مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان در آیین بهرهبرداری از «مرکز نوآوری و فناوری هرمز» مطرح کرد:
سرمایهگذاری و حمایت از نخبگان؛ راهبرد جدید فولاد هرمزگان برای خلق ارزش
مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان گفت: این شرکت با نگاه ملی و با هدف شکوفایی ظرفیت نخبگان و توسعه نوآوری، «مرکز نوآوری و فناوری هرمز» را راهاندازی کرده و از این طریق، با تمرکز بر جذب استعدادهای دانشگاهی و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، زمینه خلق ارزشافزوده و توسعه فناوری در این شرکت و بهطورکلی کشور را فراهم خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، علیرضا رحیم، در آیین بهرهبرداری از مرکز نوآوری و فناوری هرمز (بندرعباس) گفت: خوشبختانه هیئتمدیره شرکت در خصوص مسائل فناورانه و نوآورانه با یکدیگر همنظرند و بهطور کامل از فعالیتهای پژوهشی، فناورانه و نوآورانه حمایت میکنند. افتتاح مرکز نوآوری و فناوری هرمز در بندرعباس نیز در همین راستا بوده است. یکی از مهمترین اهداف مرکز نوآوری جذب نخبگان دانشگاهی و فراهم کردن زمینه مناسب برای فعالیت آنها در عرصههای پژوهشی و نوآورانه است.
وی افزود: با پیمودن مسیر امروز بهشکل گذشته نمیتوان برای آینده برنامهریزی و حرکت کرد. ازاینرو باید طرحی نو بیندازیم و نگاه جدید به همه مسائل، بهویژه نوآوری داشته باشیم. امروزه نخبگان صنعت با کمترین سابقه کار میتوانند با ارائه طراحیهای نو و فناورانه، بیشترین فایده را برای صنایع در زمینه طراحی خط و تولید محصول داشته باشند. باید بتوانیم با نسل جدید و نخبگان مستعد استان هرمزگان ارتباط درست برقرار کنیم و از توانمندیهای آنها بهره لازم را ببریم.
مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان از مرکز نوآوری و فناوری هرمز بهعنوان بخش حیاتی شرکت یاد و اضافه کرد: باید از این مرکز به دنبال خروجی و نتیجه قابلتوجه و ملموس باشیم. قطعاً با توجه کردن به نخبگان و استفاده از استعداد آنها در این مسیر، علاوه بر اینکه مرکز نوآوری خود بهتنهایی درآمدزا خواهد بود، برای فولاد هرمزگان نیز ارزشافزوده بالا و بهتبع آن سودآوری مناسبی خواهد داشت.
رحیم در پایان تصریح کرد: این مرکز میتواند با مستحکم کردن بیشازپیش ارتباط بین صنعت، دانشگاه و نخبگان، زمینه جهش فولاد هرمزگان در حوزههای گوناگون فناوری و نوآوری را فراهم سازد.
گفتنی است مرکز نوآوری و فناوری هرمز در محل پارک علم و فناوری بندرعباس با حضور علیرضا رحیم مدیرعامل، هیئتمدیره، جمعی از معاونان و مدیران شرکت فولاد هرمزگان به بهرهبرداری رسید. همچنین در این آیین سایر اعضای هیئتمدیره، معاونان و مدیران فولاد هرمزگان دیدگاههای را در خصوص تحولات جهانی در حوزه نوآوری و فناوری، راهکارهای رسیدن به سیر تحولات جهانی و نیز استفاده بهینه از فرصتهای موجود در خصوص احداث این مرکز مطرح کردند و مقرر شد جلسات و رایزنیها برای تقویت ارتباط مرکز بندرعباس و مرکز تهران با بخشهای مختلف شرکت و همچنین جلسات مرتبط با حوزه نوآوری و تکنولوژی بهمنظور حل چالشها و گلوگاههای تولیدی در مرکز نوآوری فولاد هرمزگان در پارک علم و فناوری برگزار شود.
مرکز فناوری و نوآوری متشکل از ترکیبی از نیروهای تخصصی در حوزههای فناوری، نوآوری، تحلیل صنعتی، داده و ارتباط با اکوسیستم نوآوری بوده و ساختار دقیق آن با پیشنهاد دبیر کمیته و تأیید کمیته فناوری تعیین میشود و با هدف پایش مستمر تحولات فناورانه، نوآوریهای صنعتی و روندهای تحول دیجیتال، بهمنظور پشتیبانی دانشی از فرایندهای تصمیمگیری، غربالگری و تدوین راهبردهای فناوری و نوآوری فعالیت میکند. این مرکز بهمنظور تولید آزمایشی محصولات طراحیشده در مرکز تهران و پیادهسازی شاخصهای توسعه پایدار در شرکت فولاد هرمزگان از طریق تمرکز بر اقتصاد چرخشی به بهرهبرداری رسیده و اهداف زیر را دنبال میکند:
* ایجاد پایلوت پلنت و آزمایشگاههای مرتبط با توسعه محصولات در محل کارخانه نوآوری هرمز؛
* ارتباط و همکاری با دانشگاهها، پارکهای علم و فناوری و مراکز پژوهشی منطقهای جنوب کشور؛
* پایش مستمر ترندهای صنعتی و علمی جهت شناسایی شکاف تکنولوژی موجود؛
* تعریف و ایجاد پروژههای هوشمندسازی و تحول دیجیتال در راستای افزایش بهرهوری و مدیریت انرژی؛
* همکاری و حمایت از شرکتهای دانشبنیان و استارتآپهای منطقهای در راستای توسعه سبد محصولات؛
* مدلسازی و تعریف پروژههای نوآورانه و فناورانه جهت پیادهسازی شاخصهای توسعه پایدار در شرکت فولاد هرمزگان از طریق تمرکز بر اقتصاد چرخشی.