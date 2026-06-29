به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه معادن و فلزات، سه کارگزاری چینی «یونگان فیوچرز»، «اورینت فیوچرز» و «گووتای جونان فیوچرز» در حال آماده‌سازی برای درخواست عضویت در بورس فلزات لندن هستند؛ اقدامی که می‌تواند حضور چین را در بزرگ‌ترین بازار جهانی معاملات فلزات صنعتی پررنگ‌تر کند.

این تلاش در راستای برنامه شرکت‌های چینی برای کسب سهم بیشتری از درآمد حاصل از معاملات فلزات و همچنین گسترش فعالیت‌های بین‌المللی آنها صورت می‌گیرد.

در حال حاضر از ۴۰ عضو پایاپای بورس فلزات لندن ــ شرکت‌هایی که مسئول تسویه و پرداخت هستند ــ تنها شش عضو چینی هستند؛ موضوعی که نشان می‌دهد، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده فلزات جهان هنوز در این بازار بین‌المللی حضور کمرنگی دارد.

به گفته یک منابع آگاه، «گووتای جونان فیوچرز»» هم‌اکنون فرآیند درخواست عضویت در LME را آغاز کرده است. دو منبع دیگر نیز گفتند که «اورینت فیوچرز» برنامه‌هایی برای عضویت دارد، هرچند زمان‌بندی آن هنوز مشخص نیست.

همچنین بر اساس گفته چهار منبع مطلع، شرکت یونگان پس از تاسیس شعبه‌ای در بریتانیا در سال گذشته در حال آماده‌سازی درخواست عضویت خود است. این منابع به دلیل عمومی نبودن این برنامه نخواستند نامشان فاش شود.

این سه کارگزاری از بازیگران اصلی بازار فلزات در بورس آتی شانگهای هستند و طی یک دهه گذشته نیز شرکت‌های تابعه‌ای را در سنگاپور تاسیس کرده‌اند.

بهره‌گیری از مزیت‌های لندن

«یونگان» به تازگی اعلام کرده که در حال دریافت مجوز نظارتی از نهاد ناظر مالی بریتانیا (FCA) است و می‌خواهد «بنیانی مستحکم برای فعالیت قانونی و منطبق با مقررات در بازارهای بریتانیا و اروپا» ایجاد کند. دریافت این مجوز احتمالا مقدمه‌ای برای ارائه درخواست عضویت در LME خواهد بود، هرچند یونگان در بیانیه خود نامی از این بورس نبرد.

این شرکت اعلام کرد: «در آینده با بهره‌گیری از مزیت‌های لندن به عنوان یک مرکز مالی بین‌المللی و همکاری با منابع و ظرفیت‌های موجود در هنگ‌کنگ و سنگاپور، هدف ما تبدیل شدن به یکی از ارائه‌کنندگان پیشرو خدمات مالی یکپارچه فرامرزی است.»

سخنگوی بورس فلزات لندن هم بدون اظهار نظر درباره درخواست‌های عضویت احتمالی گفت: چین به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده فلزات صنعتی جهان، نقشی اساسی در بازار جهانی فلزات دارد و بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های بازار LME را به خود اختصاص می‌دهد.

بورس فلزات لندن که در مالکیت Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) قرار دارد، سال گذشته رکورد ۱۸۳.۳ میلیون قرارداد آتی را ثبت کرد که نسبت به سال ۲۰۲۴ رشد ۷.۷ درصدی داشت. بخش عمده این معاملات از طریق اعضای تسویه‌ غیرچینی انجام می‌شود که از هر معامله کارمزد و درآمد کسب می‌کنند.

انتهای پیام/