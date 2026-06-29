شتاب تولید در زنجیره فولاد و مس میدکو

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی هلدینگ میدکو، در شرایطی که صنایع معدنی و فلزی کشور با محدودیت‌های انرژی، نوسانات بازار و افزایش هزینه‌های تولید مواجه هستند، شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) موفق شده است با اتکا به برنامه‌های بهبود بهره‌وری و مدیریت تولید، رکوردهای جدیدی را در بخش‌های مختلف زنجیره ارزش خود به ثبت برساند.

طی ماه‌های اخیر، شرکت‌های تابعه میدکو در حوزه‌های فولاد، کنسانتره، گندله و مس موفق به ثبت دستاوردهای قابل توجهی در تولید شده‌اند؛ موفقیت‌هایی که علاوه بر افزایش حجم تولید، نقش مهمی در بهبود عملکرد عملیاتی و اقتصادی این مجموعه ایفا کرده است.

از رکورد تولید تا خلق ارزش اقتصادی

کارشناسان معتقدند اهمیت رکوردهای تولید تنها در افزایش تناژ خلاصه نمی‌شود؛ بلکه زمانی ارزشمند است که به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های سربار و رشد درآمد منجر شود.

بر همین اساس، میدکو طی سال‌های اخیر با توسعه زیرساخت‌های انرژی، بهینه‌سازی فرآیندهای تولید، ارتقای نظام تعمیرات و نگهداری و استفاده از ظرفیت‌های فناورانه، زمینه افزایش پایداری تولید در واحدهای مختلف را فراهم کرده است.

درخشش زنجیره مس

در بخش مس، شرکت بابک مس ایرانیان اخیراً موفق شد رکورد جدید تولید ماهانه کاتد مس را به ثبت برساند و تولید خود را به بیش از ۱۷۵۰ تن در یک ماه برساند؛ رکوردی که نشان‌دهنده ارتقای بهره‌وری و پایداری تولید در این مجتمع است.

همزمان، پیشرفت پروژه‌های توسعه‌ای از جمله کارخانه استحصال و توسعه خطوط تولید لوله مسی، ظرفیت‌های جدیدی را برای تکمیل زنجیره ارزش و افزایش درآمد در این بخش ایجاد کرده است.

رشد تولید در زنجیره فولاد

در زنجیره فولاد نیز شرکت‌های تابعه میدکو با تکیه بر ظرفیت‌های معدنی، واحدهای کنسانتره و گندله‌سازی، تولید آهن اسفنجی و فولادسازی، مسیر افزایش تولید را دنبال کرده‌اند.

تکمیل پروژه‌های زیرساختی، توسعه معادن، ارتقای بهره‌وری تجهیزات و مدیریت بهتر انرژی، از مهم‌ترین عوامل ثبت رکوردهای جدید تولید در این بخش به شمار می‌رود.

تولید پایدار؛ راهبرد اصلی میدکو

علیرضا ابراهیمی، مدیرعامل میدکو، بارها تأکید کرده است که هدف این هلدینگ صرفاً افزایش تولید نیست، بلکه تولید پایدار، اقتصادی و سودآور در اولویت قرار دارد.

به گفته وی، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود، رفع گلوگاه‌های تولید، افزایش بهره‌وری و تکمیل زنجیره ارزش، مهم‌ترین مسیرهای پیش‌روی میدکو برای تداوم رشد تولید و خلق ارزش برای سهامداران است.

با توجه به روند فعلی پروژه‌های توسعه‌ای و بهبود شاخص‌های عملیاتی، انتظار می‌رود ثبت رکوردهای جدید تولید در شرکت‌های تابعه میدکو طی ماه‌های آینده نیز ادامه یابد؛ روندی که می‌تواند جایگاه این هلدینگ را در زنجیره معدن و صنایع معدنی کشور بیش از پیش تقویت کند.