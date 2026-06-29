ICSG: تولید کنسانتره مس در ۴ ماهه ۲۰۲۶ کاهش یافت
گروه مطالعات بینالمللی مس، دادههای جدید عرضه و تقاضای مس جهان را در بولتن ژوئن ۲۰۲۶ منتشر کرد. دادههای اولیه نشان میدهد که تولید معادن مس جهان در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۶، حدود ۱.۴ درصد کاهش یافت، به طوری که تولید کنسانتره ۲.۷ درصد کاهش و استخراج حلال-الکترووینینگ ۳.۵ درصد افزایش داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، گروه مطالعات بینالمللی مس، دادههای جدید عرضه و تقاضای مس جهان را در بولتن ژوئن ۲۰۲۶ منتشر کرد. دادههای اولیه نشان میدهد که تولید معادن مس جهان در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۶، حدود ۱.۴ درصد کاهش یافت، به طوری که تولید کنسانتره ۲.۷ درصد کاهش و استخراج حلال-الکترووینینگ ۳.۵ درصد افزایش داشت.
مس محتوی
رشد جهانی تولید معادن مس جهان با کاهش قابل توجه تولید کنسانتره در شیلی، جمهوری دموکراتیک کنگو و اندونزی جبران شد. در اندونزی، تولید کنسانتره ۴۰ درصد کاهش یافت، زیرا تولید در معدن گراسبرگ همچنان تحت تاثیر حادثه رانش سپتامبر گذشته محدود بود.
تولید معادن شیلی ۷.۹ درصد کاهش یافت و برآورد میشود که تولید در کنگو بدون تغییر باقی مانده باشد: رشد حدود ۸.۵ درصدی در تولید SX-EW با کاهش ۳۳ درصدی تولید کنسانتره در معدن کاموا جبران شد.
در پرو، تولید معادن مس ۳.۶ درصد افزایش یافت و برآورد میشود که تولید کنسانتره مس مغولستان در نتیجه افزایش تولید پروژه اویوتولغوی حدود ۲۹ درصد رشد داشته باشد.
مس تصفیهشده
دادههای اولیه نشان میدهد که تولید مس تصفیه شده جهان در چهار ماه نخست ۲۰۲۶ حدود ۴ درصد رشد داشت که شامل رشد ۳.۵ درصدی تولید اولیه (الکترولیتی و الکترووینینگ از سنگ معدن) و افزایش ۶.۸ درصدی تولید ثانویه (از قراضه) بود.
برآورد میشود، تولید چین و کنگو که حدود ۶۰ درصد از تولید جهانی را تشکیل میدهد در مجموع ۷.۶ درصد افزایش یافته است (چین ۷.۴ درصد و کنگو ۸.۴ درصد). تولید مس تصفیهشده جهان به استثنای این دو کشور حدود ۰.۶ درصد کاهش یافت.
تولید مس تصفیهشده شیلی ۱۱ درصد کاهش یافت. همچنین تولید در آسیا (به جز چین) ۱.۳ درصد کاهش داشت که به دلیل کاهش تولید در ژاپن، اندونزی و فیلیپین بود. تولید در هند به دلیل بهبود نرخ ظرفیت عملیاتی و افزایش ظرفیت پالایشگاه آدانی ۲۸ درصد افزایش یافت.
تولید جهانی تصفیهشده ثانویه (از قراضه) ۶.۸ درصد افزایش یافت که به دلیل رشد در چین بود. دادههای اولیه نشان میدهد که مصرف ظاهری مس تصفیهشده جهان در چهار ماه نخست ۲۰۲۶، حدود ۲ درصد افزایش یافت.
مصرف مس
برآورد میشود که مصرف جهان به استثنای چین ۱.۴ درصد و تقاضای ظاهری چین (به استثنای تغییرات در موجودی ترخیص نشده/گزارشنشده) ۲.۴ درصد افزایش یافته است. واردات خالص مس تصفیهشده چین ۲۵ درصد کاهش یافت. سهم چین از کل مصرف مس تصفیهشده جهان در حال حاضر حدود ۵۹ درصد است.
تراز اولیه مس تصفیهشده جهان، مازاد ظاهری ۲۳۹ هزار تن را در چهار ماه نخست ۲۰۲۶ نشان میدهد. موجودی مس تصفیهشده جهان تعدیلشده بر مبنای تغییرات موجودی ترخیص نشده گمرکی چین، مازاد بازار را حدود ۲۱۳ هزار تن را نشان میدهد.
موجودی مس نگهداری شده در بورسهای اصلی فلزات شامل LME ،COMEX و SHFE تا پایان ماه می ۲۰۲۶ در مجموع یک میلیون و ۱۴۴ هزار و ۹۶۶ تن بود (بالاترین سطح از ژانویه ۲۰۰۳).موجودیها در مقایسه با موجودیهای نگهداری شده در پایان دسامبر ۲۰۲۵، معادل ۴۰۰,۸۵۱ تن (۵۴ درصد) افزایش یافت.
میانگین قیمت نقدی LME برای ماه می ۱۳,۵۰۷.۱۳ دلار در هر تن بود که نسبت به میانگین آوریل (۱۲,۸۹۱.۳۸ دلار) ۴.۸ درصد افزایش یافت.