فولاد مبارکه؛ پرچمدار صادرات دانش و فناوری

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه، اعضای کمیسیون اقتصاد دانش‌بنیان اتاق بازرگانی اصفهان با تأکید بر نقش فناوری، نوآوری و دارایی‌های نامشهود در توسعه اقتصادی، بر ضرورت افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان، تقویت همکاری صنایع بزرگ و شرکت‌های دانش‌بنیان، بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و استفاده از توان فناورانه داخلی در بازسازی و نوسازی صنایع کشور تأکید کردند.در این نشست که با حضور مدیران صنعتی، فعالان حوزه فناوری، نمایندگان بنیاد نخبگان و اعضای کمیسیون برگزار شد، حاضران ضمن ارائه گزارشی از عملکرد کمیته‌های تخصصی کمیسیون، به بررسی نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در بازسازی زیرساخت‌های صنعتی، توسعه فناوری‌های بومی و ارتقای رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی پرداختند.

ضرورت استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان

وحید فولادگر؛ رئیس کمیسیون اقتصاد دانش‌بنیان اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به برنامه این کمیسیون در بررسی و هماهنگی ارکان زیست‌بوم تولید و تجاری‌سازی فناوری در کشور تاکید کرد فرایند بازسازی آسیب‌های ناشی از جنگ به فولاد مبارکه باید با مشارکت فناوران شرکت‌های دانش‌بنیان در تمامی سطوح از خط تولید تا فرایندهای سازمانی توسعه یابد و محدود به موارد جاری نباشد.

او با تأکید بر تدوین پیوست فناوری برای پروژه‌های توسعه‌ای در فولاد مبارکه افزود: تدوین پیوست فناوری به جایابی درست بهره‌گیری از ظرفیت فناوران داخلی و انتقال بهینه‌ فناوری‌های خارجی کمک شایانی خواهد کرد.

فولادگر برای مشارکت کمیسیون اقتصاد دانش‌بنیان در تدوین پیوست فناوری پروژه‌های فولاد مبارکه اعلام آمادگی کرد و ضمن مهم دانستن صرفه‌جویی ۲۹ میلیون یورویی در ۴۵ روز بازسازی فولاد مبارکه با استفاده از ظرفیت فناوران شرکت‌های دانش‌بنیان، تاکید داشت: ادامه این روند علاوه بر منافع تجاری به حس مشارکت فناوران در بازسازی فولاد مبارکه کمک خواهد کرد.

دارایی‌های نامشهود؛ سرمایه پنهان اقتصاد دانش‌بنیان

مسعود باطنی؛ رئیس کمیته مالکیت معنوی و ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود با تشریح ساختار کمیسیون و کمیته‌های تخصصی آن، اظهار کرد: هدف اصلی از تشکیل کمیسیون اقتصاد دانش‌بنیان، توسعه سهم اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی بوده است و در این راستا، کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های هوش مصنوعی، تأمین فناوری و توسعه تقاضا، توانمندسازی و تعالی شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، تامین مالی فناوری و مالکیت معنوی و ارزش گذاری دارایی نامشهود فعالیت می‌کنند.

او با تأکید بر اهمیت دارایی‌های نامشهود در رقابت‌پذیری سازمان‌ها افزود: امروز بیش از ۷۰ درصد ارزش شرکت‌های موفق جهان مبتنی بر دارایی‌های نامشهود است و بدون بهره‌گیری از این دارایی‌ها، امکان تداوم رقابت و توسعه برای بنگاه‌های اقتصادی وجود ندارد.

باطنی با اشاره به تجربه بازسازی برخی واحدهای صنعتی آسیب‌دیده، خاطرنشان کرد: شرکت‌هایی که بانک‌های اطلاعاتی، دانش فنی، نقشه‌های مهندسی و سرمایه انسانی متخصص خود را حفظ کرده بودند، توانستند فرآیند بازسازی را با سرعت بیشتری آغاز کنند؛ موضوعی که اهمیت دارایی‌های نامشهود را بیش از پیش نمایان می‌کند.

او همچنین به برگزاری دوره‌ها و نشست‌های تخصصی در حوزه مالکیت معنوی، داوری تخصصی و ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود اشاره کرد و گفت: نخستین کنفرانس ملی مالکیت معنوی و ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود با هدف تولید محتوای کاربردی برای فعالان اقتصادی برگزار شد تا زمینه بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های قانونی این حوزه فراهم شود.

رئیس کمیته مالکیت معنوی و ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود برای افزایش سرمایه از محل دارایی‌های نامشهود تصریح کرد: مطابق استانداردهای حسابداری، شرکت‌ها می‌توانند ارزش واقعی دارایی‌های نامشهود خود را شناسایی و در صورت‌های مالی ثبت کنند؛ ظرفیتی که هنوز در بخش بزرگی از اقتصاد کشور مورد استفاده قرار نگرفته است.

نتایج مطلوب با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه

فرید نجات‌بخش؛ رئیس کمیته تأمین فناوری و توسعه تقاضا با اشاره به نقش فولاد مبارکه در حمایت از زیست‌بوم فناوری کشور اظهار کرد: این مجموعه طی سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین حامیان توسعه فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان بوده است.

او با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه افزود: برای دستیابی به نتایج مطلوب در حوزه فناوری، باید نسبت سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه افزایش یابد و توجه بیشتری به شاخص‌های بهره‌وری فناوری صورت گیرد.

رئیس کمیته تأمین فناوری و توسعه تقاضای کمیسیون اقتصاد دانش‌بنیان همچنین بر ضرورت حضور فعال‌تر شرکت‌های دانش‌بنیان در پروژه‌های صنعتی تأکید کرد و گفت: حتی در مواردی که امکان حضور مستقیم این شرکت‌ها به عنوان پیمانکار وجود ندارد، می‌توان از ظرفیت آن‌ها در قالب مشاوران فناوری بهره گرفت تا ضمن انتقال دانش، زمینه توسعه توانمندی‌های آینده نیز فراهم شود.

امکان تحقق مهم‌ترین استراتژی‌ها با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان

محمدرضا شریفی؛ معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه گزارشی از رویکردها و اقدامات این مجموعه در حوزه فناوری و نوآوری ارائه کرد. او با اشاره به راهبردهای کلان فولاد مبارکه اظهار داشت: فناورمحور شدن، توسعه‌گری ملی و حرکت به سمت خلق ارزش فراتر از تولید محصول، از مهم‌ترین استراتژی‌های این مجموعه به شمار می‌رود و تحقق این اهداف بدون همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان امکان‌پذیر نیست.

شریفی با بیان اینکه فولاد مبارکه سهم قابل توجهی از تولید فولاد کشور را در اختیار دارد، افزود: این مجموعه تلاش کرده است ضمن حفظ جایگاه تولیدی خود، به عنوان یک بازیگر اثرگذار در اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور نیز ایفای نقش کند. وی با اشاره به تجربه بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده در فولاد مبارکه گفت: در فرآیند بازسازی، علاوه بر بازگشت سریع به مدار تولید، تلاش شد از فرصت ایجادشده برای ارتقای فناوری، بهبود تجهیزات و افزایش بهره‌وری نیز استفاده شود.

معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه ادامه داد: بخشی از تجهیزات و نیازهای فناورانه که پیش‌تر از طریق واردات تأمین می‌شد، با اتکا به توان شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی تأمین و بازسازی شد که این موضوع نقش مهمی در تسریع فرآیند بازگشت به تولید ایفا کرد. وی همچنین از برنامه‌های فولاد مبارکه برای توسعه تعاملات فناورانه بین‌المللی و صادرات فناوری خبر داد و تأکید کرد: جایگاه علمی و فناورانه کشور این ظرفیت را دارد که علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، در حوزه صادرات دانش و فناوری نیز نقش‌آفرینی کند.

تقدیر بنیاد نخبگان از نقش فولاد مبارکه در توانمندسازی نخبگان

در بخش پایانی نشست، ساره گلی، رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان با قدردانی از حمایت‌های فولاد مبارکه در توسعه زیست‌بوم نوآوری استان، اظهار کرد: این مجموعه نقش مؤثری در توانمندسازی نخبگان و شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان ایفا کرده است.

وی افزود: یکی از چالش‌های همیشگی حوزه نخبگانی، تبدیل ایده‌ها و طرح‌های پژوهشی به کسب‌وکارهای موفق بوده است که فولاد مبارکه و شرکت‌های وابسته به آن در ایجاد این پیوند میان دانشگاه، فناوری و صنعت نقش پیشگام داشته‌اند.

گلی خاطرنشان کرد: پس از رخدادهای اخیر در فولاد مبارکه، بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان و تیم‌های فناور آمادگی خود را برای همکاری و کمک اعلام کردند که این موضوع نشان‌دهنده شکل‌گیری یک سرمایه اجتماعی ارزشمند در اکوسیستم فناوری کشور است.

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