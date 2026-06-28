معاون خرید فولاد مبارکه ضمن تشریح نقش بومیسازی در دریافت جایزه زرین تعالی سازمانی مطرح کرد؛
۱۲.۲ میلیون یورو صرفهجویی اقتصادی فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۴ از محل بومیسازی
صنعت فولاد ایران با ظرفیت تولید بیش از ۳۰ میلیون تن در سال، یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور است. این صنعت در سالهای اخیر با چالشهای جدی ازجمله تحریمهای بینالمللی، محدودیت واردات تجهیزات و مواد اولیه و نوسانات بازار جهانی روبهرو بوده است. در این شرایط، بومیسازی زنجیره تأمین نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی است. بومیسازی علاوه بر مزیت آمادهبهکاری خطوط فعلی تولید، زیرساختی برای قدم نهادن در مسیر طراحی، ساخت و بهرهبرداری خطوط تولید فولاد است.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه؛ آرمان امیری ،معاون خریدفولاد مبارکه، با بیان مطلب فوق و در تشریح نقش بومیسازی در ارزیابی جایزه تعالی گفت: باتوجهبه اقدامات و دستاوردهای چند دهه اخیر فولاد مبارکه در حوزه بومیسازی، باید اذعان کرد که فرایند بومیسازی بهدرستی بهعنوان یکی از مزیتهای فولاد جهت ارائه در فرایند ارزیابی انتخاب شده است؛ فرایندی که در توانمندسازی سازمان جهت ورود به ارزیابی جایزه تعالی در محورهای کیفیت، مسئولیتهای اجتماعی، توسعه همکاری استراتژیک، کاهش ریسک تأمین، نوآوری و بهبود مستمر و کاهش هزینههای سازمان و در نهایت در کنترل شرایط بحرانی و پایداری بهشدت تأثیرگذار است.
وی با اشاره به اهمیت کیفیت در فرایند بومیسازی گفت: تأمینکنندگان داخلی پس از طی کردن فرایندهای لازم تحت برنامههای توانمندسازی قرار میگیرند. در این خصوص، شرکت فولاد مبارکه با برگزاری ممیزیهای منظم از تأمینکنندگان بومی، انتقال دانش فنی به آنها و تعریف استانداردهای کیفی مشترک، کیفیت قطعات و تجهیزات بومیسازیشده را به سطح قابلقبول رسانده است؛ سطحی که بهخوبی بتواند استفاده از تجهیزات بومیسازیشده داخلی را بهلحاظ کیفیت، صرفه اقتصادی و در دسترس بودن و شرایط تأمین نسبت به واردات توجیهپذیر سازد.
اهمیت نقشآفرینی فرایند بومیسازی در حوزه مسئولیت اجتماعی
امیری با اشاره به اهمیت نقشآفرینی فرایند بومیسازی در حوزه مسئولیت اجتماعی گفت: صنعت فولاد به دلیل وابستگی به منابع طبیعی و اشتغالزایی گسترده، نقش پررنگی در توسعه مناطق محلی دارد. بومیسازی زنجیره تأمین با اولویت دادن به تأمینکنندگان محلی، اشتغال منطقهای را تقویت میکند. باتوجهبه تعریف الزامات پایداری در زنجیره تأمین فولاد مبارکه، بهموازات توانمندسازی فنی و تخصصی تأمینکنندگان، الزامات پایداری نیز به آنان گوشزد میشود. بدیهی است با پیادهسازی کامل این فرایند، تنها سازندگانی مجازند با فولاد مبارکه همکاری کنند که مجوزهای لازم را در رعایت این الزامات کسب کرده باشند. در این زمینه، فولاد مبارکه با فراهم کردن بستر مناسبت برای حضور همه سازندگان و تولیدکنندگان داخلی و همچنین شرکتهای دانشبنیان و نخبگان این عرصه در حوزه ساخت و تولید و حتی بومیسازی دانش فنی طراحی و ساخت، امروز بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ تأمینکننده فعال را در وندورلیست (فهرست تأمینکنندگان پذیرفتهشده) خود دارد. در این زمینه، نهتنها فرصت برابر دیده شدن و ارائه ظرفیتها و توانمندیها، بلکه فرصتهای برابر برای ایجاد اشتغال نیز فراهم آمده است.
توسعه همکاری استراتژیک؛ دیگر مزیت بومیسازی
به گفته معاون خریدفولاد مبارکه، از نظر توسعه همکاری استراتژیک نیز بومیسازی مزایای خاص خود را دارد؛ بهنحویکه شرکتهای فولادی که با تأمینکنندگان داخلی روابط بلندمدت و استراتژیک برقرار کردهاند، زنجیره تأمین پایدارتری دارند. این همکاریها شامل انتقال دانش و تجربیات ساخت، بهرهبرداری و نگهداری و تعمیرات (نت)، قراردادهای بلندمدت، سرمایهگذاری مشترک در توسعه محصول و پذیرش ریسک نصب قطعات بومیسازیشده در خطوط تولید است. مدل تعالی در معیار «مشارکتها و منابع» بهطور ویژه به کیفیت روابط با تأمینکنندگان توجه میکند و این رویکرد امتیاز بالایی به ارمغان میآورد.
کاهش ریسک تأمین و افزایش پایداری
امیری در تشریح مزیت ریسک تأمین و پایداری نیز گفت: تجربه صنعت فولاد ایران در دوران تحریم نشان داد که وابستگی به زنجیره تأمین خارجی، آسیبپذیری جدی ایجاد میکند. سازمانی که زنجیره تأمین بومی قوی داشته باشد، تداوم تولید و پایداری را با اختلال کمتری حفظ میکند. این تابآوری در برابر تکانههای خارجی، شاخص مهمی در ارزیابی «نتایج کلیدی عملکرد» است و نشاندهنده بلوغ سازمانی است.
معاون خریدفولاد مبارکه معتقد است نوآوری و بهبود مستمر یکی دیگر از مزایای بومیسازی است؛ تاجاییکه بومیسازی زنجیره تأمین فرصتهای نوآوری منحصربهفردی ایجاد میکند. همکاری نزدیک با تأمینکنندگان داخلی امکان بهینهسازی فرایند تولید و توسعه راهحلهای خلاقانه برای محدودیتهای سر راه بومیسازی را فراهم میآورد. مدل تعالی این نوآوریها را در معیارهای «رهبری» و «فرایندها» ارزیابی میکند.
کاهش هزینهها یکی از اصلیترین موارد حوزه بومیسازی
مهدی شهیدی، رئیس واحد بومیسازی فولاد مبارکه نیز از کاهش هزینههای سازمانها و بنگاههای اقتصادی بزرگ نظیر فولاد مبارکه بهعنوان یکی از اصلیترین موارد حوزه بومیسازی یاد و خاطرنشان کرد: بومیسازی زنجیره تأمین از چند مسیر به کاهش هزینه منجر میشود، ازجمله حذف هزینههای حملونقل بینالمللی، کاهش ریسک نوسانات ارزی، کوتاه شدن زمان تحویل و کاهش موجودی انبار. در شرایط اقتصادی ایران که نوسانات ارزی بسیار شدید است، این مزیت اهمیت دوچندانی دارد. بهبود شاخصهای مالی ناشی از کاهش هزینه مستقیماً «نتایج کلیدی عملکرد» را در مدل تعالی ارتقا میدهد.
شهیدی تصریح کرد: بومیسازی زنجیره تأمین در صنعت فولاد ایران یک راهبرد چندوجهی است که همزمان چندین معیار مدل ملی تعالی را تقویت میکند. شرکت فولاد مبارکه که این رویکرد را بهصورت منسجم و برنامهریزیشده دنبال میکند، نهتنها عملکرد عملیاتی بهتری دارد، بلکه در ارزیابیهای تعالی نیز امتیاز قابلتوجهی کسب کرده است.
وی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر برنامهریزیها و دوراندیشیهای فولاد مبارکه در سالهای قبل تصریح کرد: فولاد مبارکه در حال حاضر بیش از ۹۲ درصد اقلام، تجهیزات و قطعات یدکی موردنیاز خود را از محل بومیسازی و با اتکا به ظرفیتهای بومی کشور تأمین میکند. این شرکت با بومیسازی بخش عمدهای از اقلام موردنیاز خود فقط در سال ۱۴۰۴ توانسته است مبلغ ۱۲.۲ میلیون یورو صرفهجویی اقتصادی برای شرکت و کشور به ارمغان آورد.