اعلام مقررات جدید اتحادیه اروپا در بازار فولاد؛
تعرفه واردات فولاد خارج از سهمیه تعیینشده به ۵۰ درصد افزایش یافت
اتحادیه اروپا با انتشار مقررات جدید واردات فولاد، چارچوب تازهای را برای جایگزینی تدابیر حفاظتی واردات فولاد که در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ منقضی میشود، تصویب کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، هدف این مقررات، کاهش آثار منفی ناشی از مازاد ظرفیت تولید جهانی فولاد بر بازار اتحادیه اروپاست. این مقررات از زمان انتشار در روزنامه رسمی لازمالاجرا شده و از اول جولای ۲۰۲۶ بهطور عملیاتی اجرا میشود.
بر اساس این مقررات، نظام فعلی تدابیر حفاظتی که از سال ۲۰۱۹ برقرار بود با یک نظام جامع سهمیهبندی تعرفهای جایگزین میشود؛ اقدامی که با هدف تشدید مدیریت بر واردات فولاد اروپا طراحی شده است.
افزایش تعرفه واردات خارج از سهمیه به ۵۰ درصد
مطابق مقررات جدید، تعرفه گمرکی واردات فولاد خارج از سهمیه تعیینشده که تاکنون ۲۵ درصد بود به ۵۰ درصد افزایش یافته است.
اتحادیه اروپا دلیل این افزایش را تفاوت نرخ تعرفهها در بازارهای جهانی و افزایش خطر انحراف تجارت اعلام کرده است.
بر این اساس، هرگونه صادرات فولاد به اتحادیه اروپا که از سقف سهمیه اختصاصیافته فراتر برود، مشمول تعرفه اضافی ۵۰ درصدی خواهد شد. البته واردات فولاد از ایسلند، لیختناشتاین و نروژ همچنان از شمول این نظام مستثنی است.
سهمیه سالانه واردات فولاد ۱۸.۳ میلیون تن تعیین شد
در چارچوب جدید، مجموع سهمیه تعرفهای واردات فولاد اتحادیه اروپا ۱۸ میلیون و ۳۴۵ هزار و ۹۲۲ تن تعیین شده است.
این حجم بر اساس مرجع سهم بازار واردات ۱۳ درصدی از سال ۲۰۱۳، زمانی که فشارهای مازاد ظرفیت جهانی هنوز تشدید نشده بود، محاسبه شده، ضمن اینکه دادههای مصرف ۲۰۲۴ نیز در نظر گرفته شده است.
از آنجا که واردات فولاد از روسیه همچنان ممنوع است، حجم واردات این کشور در محاسبات سهمیه لحاظ نشده است.
سهمیهها بر اساس سهم واردات هر کشور در دوره ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ و به تفکیک گروههای کالایی تعیین شده و بهصورت فصلی مدیریت خواهد شد.