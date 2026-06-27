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اعلام مقررات جدید اتحادیه اروپا در بازار فولاد- بخش دوم

آیین نامه جدید «ذوب و ریخته‌گری»

آیین نامه جدید «ذوب و ریخته‌گری»
کد خبر : 1804869
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به گزارش یورومتال، اتحادیه اروپا با اعمال مقررات جدید، مبدا فولاد را سختگیرانه‌تر تعیین می‌کند؛ الزامات جدید برای واردکنندگان و مدیریت فصلی سهمیه‌ها از ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶ اجرایی می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات،  یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های مقررات جدید، اجرای آیین نامه «ذوب و ریخته‌گری» است.

برای محصولات فولادی نه تنها کشور فرآوری کننده نهایی، بلکه کشوری که فولاد برای نخستین بار در آن از حالت مایع به جامد (مانند اسلب، بیلت یا شمش) تبدیل شود به عنوان کشور مبدا شناخته خواهد شد.

در نتیجه، واردکنندگان موظفند در زمان انجام تشریفات گمرکی، زنجیره تولید فولاد را از طریق اسنادی مانند گواهی آزمون کارخانه و سایر مدارک قابل استناد اثبات کنند.

مدیریت فصلی سهمیه‌ها و انعطاف‌پذیری بیشتر

بر خلاف گذشته، سهمیه‌های تعرفه‌ای در قالب دوره‌های سه‌ماهه مدیریت خواهد شد. در سال نخست اجرای مقررات، سهمیه‌های استفاده‌ نشده هر فصل می‌تواند به فصل بعد منتقل شود.

با این حال، پس از پایان سال اول، کمیسیون اروپا اختیار خواهد داشت با توجه به شرایط بازار، میزان فشار واردات و نرخ استفاده از سهمیه‌ها، سازوکار انتقال سهمیه‌ها را اصلاح کند.

جدول زمانی اجرای مقررات

۲۶ ژوئن ۲۰۲۶: مقررات جدید لازم‌الاجرا شد اول جولای ۲۰۲۶: نظام جدید سهمیه تعرفه‌ای و الزام ارائه اطلاعات مربوط به «ذوب و ریخته‌گری» اجرایی می‌شود.۳۱ دسامبر ۲۰۲۶: نخستین بازنگری دامنه شمول برخی گروه‌های کالایی انجام خواهد شد.۳۰ ژوئن ۲۰۲۷: بررسی امکان اعمال این نظام بر محصولات پایین‌دستی فولادی انجام می‌شود.از اول اکتبر ۲۰۲۷: اطلاعات مربوط به «ذوب و ریخته‌گری» نقش پررنگ‌تری در تخصیص سهمیه‌ها ایفا خواهد کرد.تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۸: ارزیابی خواهد شد که آیا این معیار باید به شاخص اصلی تخصیص سهمیه تبدیل شود یا خیر. از سال ۲۰۲۸ به بعد: کمیسیون اروپا هر دو سال یک‌بار گزارش‌های دوره‌ای و بازنگری‌های دامنه شمول مقررات را انجام خواهد داد.

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