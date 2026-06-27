قسمت هفت | اینجا زمزم ۳ ایران است؛
روایت کارکنان فولاد خوزستان از روز حمله و نجات از میان ترکشها
روزی که آسمان فولاد خوزستان از ترکش پر شد و همه چیز از یک فاجعه بزرگ خبر میداد، اما سرنوشت روایتی دیگر نوشت؛ روایتی که بسیاری از کارکنان آن را نشانی از عنایت امام رضا(ع) میدانند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان،
بعضی نجاتها را نمیتوان با عدد و محاسبه توضیح داد…
آن روز، میلیاردها ترکش آهنین آسمان و زمین را شکافتند. هزاران کارگر در سایتهای فولاد خوزستان مشغول کار بودند و هر پیشبینی از وقوع یک فاجعه بزرگ حکایت میکرد.
اما آنچه رخ داد، فراتر از همه محاسبات بود.
برای بسیاری از کارکنان فولاد خوزستان، آن روز فقط یک حادثه نبود؛ نشانی بود از لطف و عنایت امام رئوف، حضرت علیبنموسیالرضا(ع).
کارگرانی که سالها افتخار پوشیدن لباس خادمی در چایخانه حرم رضوی و خدمت به زائران حضرت را داشتهاند، امروز از روزی روایت میکنند که باور دارند در پناه همان امام مهربانی، از میان بارانی از ترکش عبور کردند؛ بیآنکه حتی یک نفر به شهادت برسد.
این قسمت، روایتی است از خدمت، توسل و باوری که در دل یکی از سختترین روزهای فولاد خوزستان، برای بسیاری از کارکنان معنایی عمیقتر یافت.
احیا و حقیقت | قسمت هشتم: ایرانِ امام رضا(ع)
روایتی از حمله ناجوانمردانه دشمنان آمریکایی ـ صهیونیستی به زیرساختهای غیرنظامی ایران اسلامی در شرکت فولاد خوزستان
#از_نو_تو_را_آباد_خواهم_کرد
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