بازدید مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان از مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک؛ تأکید بر حمایت از تولید و توسعه صنعت استان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان با حضور در مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک، در نشستی با مدیران شرکت، آخرین وضعیت پروژه، ظرفیتهای تولید، برنامههای توسعهای و چالشهای پیش روی صنعت فولاد را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک، مهران روانبخش، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان، روز چهارشنبه سوم تیرماه ۱۴۰۵ با حضور در این مجتمع، با رضا شریفی مدیرعامل، فاتحی معاون فنی و مهندسی و همچنین مهندس قیاسیان مدیر پروژه فولاد سازی شرکت دیدار و گفتوگو کرد.
در جریان این بازدید، گزارشی از آخرین وضعیت اجرای پروژه، روند احداث واحدهای تولیدی، ظرفیتهای اشتغالزایی، برنامه زمانبندی بهرهبرداری و اقدامات انجامشده در راستای تکمیل زنجیره تولید فولاد ارائه شد. همچنین موضوعاتی از جمله تأمین تجهیزات، تأمین مواد اولیه، فرآیندهای فنی، کنترل کیفیت، توسعه زیرساختها و برنامههای آینده مجتمع مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرعامل مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک نیز در این نشست با تشریح مهمترین مسائل و نیازهای پروژه، به شرایط ویژه اقتصادی کشور و آثار آن بر فعالیت واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت: با وجود محدودیتهای موجود، این مجموعه با اتکا به توان متخصصان داخلی و برنامهریزی مستمر، روند اجرای پروژه را حفظ کرده و تلاش دارد ضمن مدیریت هزینهها، فرصتهای اشتغال ایجاد شده را تثبیت کرده و زمینه توسعه بیشتر صنعت فولاد در منطقه را فراهم آورد.
مهندس رضا شریفی همچنین بر ضرورت حمایت دستگاههای اجرایی در حوزههایی نظیر تأمین مالی، تسهیل فرآیندهای اداری، رفع موانع تولید و ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایهگذاری تأکید کرد و افزود: تکمیل این پروژه علاوه بر افزایش ظرفیت تولید فولاد کشور، نقش مؤثری در رونق اقتصادی، توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار در شمال استان خوزستان خواهد داشت.
در ادامه، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان ضمن قدردانی از تلاشهای صورتگرفته در این مجموعه، فولاد زاگرس اندیمشک را یکی از پروژههای مهم و راهبردی استان در حوزه صنایع معدنی و فولادی دانست و اظهار داشت: استمرار فعالیت پروژههای بزرگ صنعتی در شرایط کنونی، بیانگر ظرفیت بالای بخش تولید کشور و عزم جدی فعالان اقتصادی برای حفظ چرخه تولید، سرمایهگذاری و اشتغال است.
وی با اشاره به جایگاه صنعت فولاد در توسعه اقتصادی کشور، بر ضرورت تقویت تعامل میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی تأکید کرد و افزود: اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان با تمام ظرفیتهای قانونی خود، از طرحهای تولیدی و سرمایهگذاری استان حمایت خواهد کرد و رفع موانع پیش روی واحدهای صنعتی را یکی از اولویتهای اصلی خود میداند.
مهندس روانبخش همچنین بر اهمیت تسریع در تکمیل پروژههای صنعتی نیمهتمام، حمایت از تولیدکنندگان، افزایش بهرهوری و توسعه زنجیره ارزش صنایع فولادی تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: تحقق اهداف توسعه صنعتی استان، نیازمند همافزایی تمامی دستگاههای اجرایی، سرمایهگذاران و فعالان بخش خصوصی است.
در پایان این بازدید، طرفین بر تداوم تعامل، همکاری و پیگیری مستمر مسائل و نیازهای مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک تأکید کرد و مقرر شد هماهنگیهای لازم برای تسهیل روند اجرای پروژه و رفع موانع موجود از طریق مراجع ذیربط دنبال شود.