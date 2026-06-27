ارزیابی غول معدنی روسیه از وضعیت تولید مس این کشور

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، «نورنیکل» بزرگترین تولیدکننده پالادیوم جهان و تولیدکننده بزرگ نیکل و مس، انتظار دارد، تولید مس روسیه در سال ۲۰۲۶ به رشد خود ادامه دهد که ناشی از پروژه‌های جدید و افزایش ظرفیت‌های کنسانتره موجود است.

روسیه در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۲ میلیون تن کنسانتره و یک میلیون تن مس تصفیه‌شده تولید کرد.

نورنیکل قصد دارد، امسال ۳۳۶ هزار تا ۳۵۶ هزار تن مس تولید کند. روسیه و برخی از تولیدکنندگان مس، افشای داده‌های تولید را متوقف کرده‌اند. بخش عمده‌ای از مس روسیه به استثنای نورنیکل، تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد.

همچنین نورنیکل انتظار دارد، اودوکان به عنوان یکی از پروژه‌های بزرگ مس روسیه در سال ۲۰۲۶ حدود ۵۰ هزار تن کاتد مس تولید کند.

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