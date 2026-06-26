خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادغام برنامه‌های دو غول مسی در شیلی؛

تولید ۱۲۰ هزار تن مس بیشتر و ۵ میلیارد دلار درآمدزایی

تولید ۱۲۰ هزار تن مس بیشتر و ۵ میلیارد دلار درآمدزایی
کد خبر : 1804823
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت‌های معدنی آنگلوامریکن و کودلکو توافق نهایی برای ادغام برنامه‌های استخراج در دو معدن مس مجاور «آندینا» و «لوس برونسس» در شیلی را نهایی کردند؛ توافقی که پیش‌بینی می‌شود سالانه ۱۲۰ هزار تن به تولید مس با هزینه پایین بیفزاید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، شرکت‌های آنگلوامریکن و کودلکو توافق نهایی مربوط به ادغام برنامه‌های معدنی در دو معدن مس مجاور خود یعنی «آندینا» و «لوس برونسس» در شیلی را نهایی کردند.

این معامله در امتداد توافق اولیه‌ای است که در سپتامبر ۲۰۲۵ میان دو شرکت منعقد شده بود. بر اساس بیانیه مشترک منتشرشده در چهارشنبه ۲۵ ژوئن، تمامی مجوزهای نظارتی و ضدانحصار نیز دریافت شده است.

بر اساس این برنامه یکپارچه، انتظار می‌رود سالانه به‌طور متوسط ۱۲۰ هزار تن مس با هزینه پایین به ظرفیت تولید افزوده شود که سهم آن به‌طور مساوی بین دو شرکت تقسیم خواهد شد.

آنگلو امریکن و کودلکو برآورد می‌کنند که این همکاری ۵ میلیارد دلار ارزش اقتصادی( قبل از کسر مالیات) ایجاد کند.

به گزارش اینوستینگ نیوز، اجرای کامل این طرح همچنان منوط به دریافت مجوزهای زیست‌ محیطی است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ به‌طور کامل عملیاتی شود. همچنین هر دو شرکت در دوره ۲۱ ساله این توافق، حق توسعه مستقل پروژه‌های جداگانه و منابع زیرزمینی خود را حفظ خواهند کرد.

دانکن وانبلاد، مدیرعامل آنگلو امریکن گفت: «چنین فرصت‌هایی بسیار نادر است و نشان می‌دهد که توسعه مبتنی بر همکاری چگونه به اهداف ما کمک می کند و می تواند از برنامه شیلی برای افزایش تولید مس به ۶ میلیون تن تا سال ۲۰۳۰ حمایت ‌کند.»

این توافق در حالی صورت می‌گیرد که کودلکو به‌تازگی طرحی جداگانه به ارزش ۲ میلیارد دلار برای بازسازی و ادغام سه دارایی بزرگ خود در شمال شیلی شامل «چوکی کاماتا» «مینسترو هالس» و «رادومیرو تومیک» ارائه کرده است.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که چشم‌انداز بلندمدت بازار مس همچنان بسیار مثبت ارزیابی می‌شود.

این اتفاق از دید صنعت مس اهمیت زیادی دارد، چون برخلاف ساخت یک معدن جدید که ممکن است چندین سال زمان و میلیاردها دلار سرمایه نیاز داشته باشد، این دو شرکت از ذخایر و زیرساخت‌های موجود بهره بیشتری خواهند برد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی