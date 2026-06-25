حضور نماینده تامالاختیار مدیرعامل در تمرین امروز تیم فوتبال چادرملو
سیدین:تیم ما اجازه نخواهد داد ابزار راهیافتن تیم دیگری به آسیا باشد
امیر سیدین، دستیار ویژه و نماینده تامالاختیار مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، پیش از آغاز تمرین امروز خطاب به بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم فوتبال چادرملو اردکان گفت: «ابتدا خدمت تکتک شما سلام عرض میکنم و بابت تلاشها، زحمات و مسیری که در این فصل طی کردید، به همه شما خداقوت میگویم. واقعیت این است که شما در فصل گذشته فراتر از انتظار ظاهر شدید و با عملکردی شایسته، نام چادرملو اردکان را بهعنوان یکی از تیمهای قابل احترام و قدرتمند فوتبال ایران مطرح کردید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، وی افزود: «اگر بدشانسی ناشی از شرایط خاص و وقفه ایجادشده در مسابقات نبود، بدون تردید این تیم همچنان حرفهای زیادی برای گفتن داشت و میتوانست مسیر موفق خود را با قدرت ادامه دهد»سیدین با تاکید بر اینکه آنچه امروز اهمیت دارد، حفظ همان روحیه، همان باور و همان شخصیت تیمی است که در طول فصل از چادرملو دیده شده، گفت: «آقای بابایی نکات اصلی را درباره بازی روز جمعه مطرح کردند، اما من هم لازم میدانم تأکید کنم که شما در طول این فصل نشان دادید حریف سادهای برای هیچ تیمی نبودید. مطمئن هستم در زمین بازی جمعه هم نشان خواهید داد که چادرملو اردکان تیمی نیست که اجازه دهد ابزار راه یافتن یک تیم دیگر به آسیا باشد».
نماینده تامالاختیار مدیرعامل در شرکت ورزشی چادرملو افزود: «شما بارها ثابت کردهاید که خودتان برای موفقیت، برای رقابت و برای رسیدن به جایگاههای بزرگ ساخته شدهاید».
سیدین گفت: «شخص جناب آقای دکتر دهقانی، مدیرعامل هلدینگ معدنی و صنعتی چادرملو با جدیت و حساسیت، پیگیر همه مسائل مربوط به ورزش چادرملو، بهویژه تیم فوتبال هستند و حمایت کامل خود را از مجموعه اعلام کردهاند. بنده نیز سلام گرم ایشان را به شما میرسانم و از طرف ایشان برای همه اعضای تیم، سلامتی، موفقیت و سربلندی آرزو میکنم».
وی خاطرنشان ساخت: «امروز همه نگاهها به شماست و این شما هستید که باید در زمین مسابقه، با تمام توان، کیفیت و شخصیت واقعی چادرملو را به نمایش بگذارید. شما توانایی آن را دارید که در زمین حرف خودتان را بزنید، برای پیراهنتان بجنگید و تمام معادلات را به سود خودتان تغییر دهید».
وی تاکید کرد: «مطمئنم روز جمعه، با همان غیرت، انگیزه و انسجامی که در طول فصل از شما دیدهایم، بار دیگر نشان خواهید داد که چادرملو اردکان حریف سادهای نیست و برای رسیدن به هدف خود، با تمام وجود میجنگد.»