گروه ILZSG:
بازار جهانی سرب در ۴ ماهه ۲۰۲۶ تقریبا متعادل بود
گروه مطالعات بینالمللی سرب و روی (ILZSG) هفته گذشته دادههای اولیه مربوط به عرضه و تقاضای جهانی سرب و روی را در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۶ منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، بر اساس دادههای اولیه در چهار ماه نخست ۲۰۲۶ عرضه سرب تصفیهشده در جهان ۷۰۰۰ تن بیش از تقاضا بوده است. در همین دوره، کل سطح موجودیهای گزارششده سرب ۴۸ هزار تن افزایش یافته است.
تولید معادن سرب در جهان نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۵ تقریبا بدون تغییر باقی ماند. افزایش تولید در پرتغال و ترکیه با کاهش تولید در چین، سوئد و ایالات متحده جبران شد.
تولید جهانی سرب تصفیه شده ۰.۶ درصد کاهش یافت. این کاهش ناشی از افت تولید در چین، مکزیک و کره جنوبی بود. در مقابل تولید در برزیل افزایش یافت که بخشی از آن به بهرهبرداری از ظرفیتهای جدید تولید ثانویه در سال گذشته مربوط میشود.
مصرف سرب فقط ۰.۱ درصد رشد کرد. افزایش مصرف در برزیل، اسپانیا و آمریکا با کاهش مصرف در آرژانتین، مکزیک، کره جنوبی، ترکیه و بریتانیا جبران شد.
واردات کنسانتره سرب چین ۴.۷ درصد افزایش یافت و به ۴۱۲ هزار تن رسید. واردات سرب تصفیهشده چین به ۱۲۶ هزار تن رسید که نسبت به چهار ماه نخست پارسال، ۱۲۲ هزار تن افزایش نشان میدهد.
هرچند بازار جهانی سرب در چهار ماه نخست ۲۰۲۶ تقریبا در وضعیت متعادلی قرار داشت، اما با مازاد اندک عرضه مواجه بود.