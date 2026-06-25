گروه ILZSG اعلام کرد:
مازاد ۱۴۵ هزار تنی فلز روی در ۴ ماهه ۲۰۲۶
گروه مطالعات بینالمللی سرب و روی (ILZSG) هفته گذشته دادههای اولیه مربوط به عرضه و تقاضای جهانی سرب و روی را در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۶ منتشر کرد
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، بر اساس دادههای اولیه ILZSG، بازار جهانی فلز روی تصفیهشده در چهار ماه نخست ۲۰۲۶ با مازاد ۱۴۵ هزار تنی مواجه بود و موجودی گزارش شده ۵۸ هزار تن افزایش یافت.
تولید جهانی معادن روی ۱.۱ درصد افزایش یافت. مهمترین دلایل این رشد شامل بهبود تولید در معدن آلژوسترل پرتغال از سهماهه چهارم ۲۰۲۵، افزایش تولید معدن کیپوشی در کنگو و همچنین افزایش تولید در برزیل، چین، مکزیک و روسیه بود.
بخشی از این رشد با کاهش تولید در پرو، سوئد و آمریکا جبران شد که ناشی از افت تولید در معادن بزرگی از جمله «آنتامینا»، «گارپنبرگ» و «رد داگ» بود.
تولید روی تصفیهشده جهان نیز در این مدت ۳.۵ درصد رشد کرد که مهمترین عامل آن افزایش قابل توجه تولید در چین بود. همچنین تولید روی تصفیهشده در برزیل، مکزیک، هند، کره جنوبی و کانادا افزایش یافت. شرکت Teck Resources در کانادا رشد قابل توجهی در تولید سهماهه نخست امسال گزارش کرد. در مقابل، تولید در ژاپن، قزاقستان و نروژ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت.
مصرف جهانی روی تصفیهشده ۱.۵ درصد افزایش یافت. رشد مصرف در اروپا، چین، هند، ترکیه و آمریکا تا حدودی با کاهش مصرف در ایران، کره جنوبی و امارات متحده عربی جبران شد.
واردات کنسانتره روی چین در این مدت ۱۶ درصد افزایش یافت و به ۹۵۴ هزار تن رسید. خالص واردات روی تصفیهشده چین ۳۵ هزار تن بود که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۵، ۸۶ هزار تن کاهش نشان میدهد