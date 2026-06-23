قیمت طلا با پیشرفت توافق آمریکا و ایران به بالای ۴۲۰۰ دلار بازگشت
موضع محتاطانه بانکهای بزرگ در قبال طلا
به دنبال پیشرفت مذاکرات آمریکا و ایران که تا حدی از نگرانیها درباره تورم طولانیمدت کاست، قیمت طلا روز دوشنبه افزایش یافت و افت هفته گذشته خود را جبران کرد. قیمت هر اونس طلای نقدی در ساعات اولیه معاملات بازار نیویورک با ۱.۲ درصد افزایش بار دیگر از مرز ۴۲۰۰ دلار عبور کرد. در این میان، قراردادهای آتی طلای آمریکا تغییر چندانی نداشت و در سطوح مشابهی داد و ستد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، از زمان آغاز این جنگ در اواخر فوریه، قیمت طلا حدود ۲۰ درصد کاهش یافته؛ چرا که بسته شدن تنگه هرمز و جهش بیسابقه قیمت انرژی، نگرانی از تورم جهانی را افزایش داده است. این وضعیت به نوبه خود احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانکهای مرکزی را بالا برد و قاعدتا در چنین شرایطی طلا جذابیت خود را برای سرمایهگذاران از دست میدهد.
به گزارش ماینینگ، بازارها در ایالات متحده پیشبینی افزایش نرخ بهره در سال جاری را میکنند؛ بویژه پس از آنکه «کوین وارش»، رئیس جدید فدرال رزرو، در نخستین نشست سیاستگذاری خود لحنی تهاجمی در قبال تورم اتخاذ کرد. ابزار پیشبینی فدرال رزرو (CME FedWatch Tool) در حال حاضر احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را ۸۹ درصد نشان میدهد، در حالی که این رقم قبل از نشست هفته گذشته کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) ۶۱ درصد بود.
«اوله هانسن»، تحلیلگر «ساکسو بانک» در یادداشتی برای خبرگزاری رویترز نوشت: قیمت انرژی همچنان محرک کلیدی کوتاهمدت برای بازار فلزات گرانبها خواهد بود. وی با اشاره به «مذاکرات پر فراز و نشیب» میان آمریکا و ایران افزود: این گفتوگوها میتواند قیمت نفت را تحت فشار قرار دهد و ارزش طلا را بالا ببرد.
بانکهای بزرگ تا زمان دستیابی به یک توافق کامل و روشن شدن مسیر سیاستهای پولی فدرال رزرو، همچنان نسبت به بازار طلا محتاط هستند. هفته گذشته، «گلدمن ساکس» پس از پیشبینی احتمال افزایش نرخ بهره، هدفگذاری قیمت طلا تا پایان امسال را از ۵۴۰۰ دلار به ۴۹۰۰ دلار کاهش داد.
تحلیلگران گللدمن در یادداشتی نوشتند: «دیدگاه ما درباره قیمت طلا از نظر ساختاری سازنده، اما از نظر تاکتیکی محتاطانه است؛ به طوری که در کوتاهمدت ریسک ریزش و در میانمدت پتانسیل رشد را پیشبینی میکنیم.»
بانک آمریکا (Bank of America) نیز روز جمعه اعلام کرد: پیشبینی ۶۰۰۰ دلاری این بانک برای طلا اکنون بعید به نظر میرسد، چرا که برای رسیدن به چنین سطحی، بازار باید احتمال افزایش نرخ بهره را منتفی بداند. با این حال، این بانک افزود که فرضیه اصلی آنها برای پیشبینی صعودی طلا یعنی سیاستهای اقتصادی نامتعارف آمریکا همچنان به قوت خود باقی است.