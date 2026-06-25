تولید جهانی فولاد در ماه می ۰.۳ درصد کاهش یافت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، بر اساس جدیدترین گزارش انجمن جهانی فولاد، تولید فولاد خام در سطح جهان طی ماه می ۲۰۲۶ با افت ۰.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۱۵۷.۹ میلیون تن رسید. بر پایه این گزارش، چین همچنان با تولید ۸۴.۴ میلیون تن فولاد خام در صدر جدول تولیدکنندگان جهان قرار دارد، هرچند این رقم نشان‌دهنده کاهش ۲.۷ درصدی نسبت به سال گذشته است. در مقابل، ویتنام با جهش خیره‌کننده ۲۷.۲ درصدی در تولید، بیشترین سرعت رشد را در میان ۱۰ کشور برتر به خود اختصاص داده است.

آمار تولید ۱۰ کشور برتر جهان در می ۲۰۲۶ به شرح زیر است:

۱. چین: ۸۴.۴ میلیون تن (۲.۷- درصد)

۲. هند: ۱۴.۱ میلیون تن (۱.۹+ درصد)

۳. ایالات متحده: ۷.۵ میلیون تن (۹.۲+ درصد)

۴. ژاپن: ۷ میلیون تن (۱.۷+ درصد)

۵. روسیه: ۵.۶ میلیون تن (۵.۴- درصد)

۶. کره جنوبی: ۵.۴ میلیون تن (۳.۳+ درصد)

۷. ترکیه: ۳.۴ میلیون تن (۸.۹+ درصد)

۸. آلمان: ۳.۲ میلیون تن (۷.۳+ درصد)

۹. برزیل: ۲.۸ میلیون تن (۲.۴+ درصد)

۱۰. ویتنام: ۲.۶ میلیون تن (۲۷.۲+ درصد)

نکته: رتبه‌بندی فوق بر اساس مجموع تولید تجمعی از ابتدای سال صورت گرفته است.

تحلیل عملکرد مناطق جغرافیایی

در بررسی عملکرد مناطق مختلف، آمریکای شمالی با ثبت رشد ۱۵.۶ درصدی (تولید ۱۰.۱ میلیون تنی) عملکرد موفقی داشته است؛ همچنین آفریقا با رشد ۱۰.۳ درصدی، روند رو به رشدی را تجربه کرد.

با این حال، مناطقی نظیر خاورمیانه با افت محسوس ۱۹.۴ درصدی در تولید ماه می (تولید ۳.۹ میلیون تنی) مواجه شده‌اند. سایر مناطق همچون آسیا و اقیانوسیه با تولید ۱۱۶.۲ میلیون تن (۰.۹- درصد) و اتحادیه اروپا با تولید ۱۱.۴ میلیون تن (۰.۴- درصد) کاهش تولید را ثبت کرده‌اند. همچنین کشورهای حوزه مستقل مشترک‌المنافع و اوکراین نیز با افت ۴.۸ درصدی مواجه شدند.

وضعیت بازار در پنج‌ماهه نخست ۲۰۲۶

بررسی عملکرد کلی صنعت فولاد جهان در پنج ماه ابتدایی سال ۲۰۲۶ (ژانویه تا می) حاکی از تولید تجمعی ۷۷۳.۱ میلیون تن فولاد خام است که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، کاهش ۱.۵ درصدی را نشان می‌دهد. کارشناسان معتقدند این نوسانات متأثر از تغییرات تقاضای جهانی و سیاست‌های اقتصادی کشورهای تولیدکننده بزرگ است.

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