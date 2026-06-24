به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت صبا فولاد خلیج فارس، عبدالوحید افسری با اعلام خبر بهره‌برداری از واحد سولفورزدایی کارخانه صبا فولاد خلیج فارس، ضمن تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی و روحیه جهادی کارکنان این شرکت، اظهار داشت: این پروژه استراتژیک با هدف ارتقای بهره‌وری عملیاتی و با تکیه بر دانش فنی متخصصان داخلی در زمان مقرر وارد فاز بهره برداری شد.

افسری با تبیین ابعاد راهبردی این پروژه، افزود: راه‌اندازی واحد سولفورزدایی، دستاوردهای ملموس اقتصادی برای مجموعه صبافولاد به همراه دارد. مزید بر افزایش پایداری خط تولید و محافظت از کاتالیست های ریفرمر، از یک‌سو، امکان استفاده از گندله‌های با گوگرد بالاتر را فراهم ساخته که منجر به انعطاف بیشتر خط تولید و افزایش کیفیت محصولات خواهد شد و از سوی دیگر، پیش‌بینی می‌شود که این اقدام فنی، در میان‌مدت موجب افزایش نرخ تولید کارخانه احیای مستقیم شرکت شود که گامی کلیدی در راستای جبران محدودیت‌های انرژی در ماه‌های پیش‌رو خواهد بود.

مدیرعامل شرکت صبا فولاد خلیج فارس با اشاره به برنامه‌ریزی هوشمندانه تیم‌های بهره‌برداری و توسعه، خاطرنشان کرد: یکی از نقاط قوت این پروژه، هم‌افزایی در عملیات فنی بود. به منظور جلوگیری از اتلاف زمان، فرآیند راه‌اندازی واحد سولفورزدایی با دوره تعمیرات اساسی (اورهال) برنامه‌ریزی‌شده هم‌زمان شد.

وی تصریح کرد: کاهش ۵۰ درصدی زمان توقف در فرآیند راه اندازی این واحد، ضمن حفظ استمرار تولید، از آسیب‌های احتمالی به زنجیره تولید نیز جلوگیری کرد که دستاوردی قابل تقدیر برای تیم فنی و اجرایی شرکت است.

گفتنی است؛ شرکت صبا فولاد خلیج فارس با اجرای این پروژه، گام مهم دیگری در راستای تحقق اهداف توسعه ای صبافولاد برای حضور در بازارهای داخلی و صادراتی برداشته شد.

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