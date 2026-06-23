یادداشت؛
تعالی سازمانی؛ قطبنمای توسعه پایدار در فولاد مبارکه
حمیدرضا خسروانیپور، معاون طرح و توسعه فولاد مبارکه، با اشاره به کسب تندیس زرین تعالی سازمانی، این جایزه را «قطبنمای توسعه پایدار» دانست و آن را ابزاری تحولآفرین برای ترسیم مسیر رشد آتی شرکت خواند. وی در این یادداشت با تأکید بر اینکه تعالی سازمانی در فولاد مبارکه فراتر از یک ارزیابی ساده است، افزود: «ما با همسو کردن پروژههای زیرساختی همچون انتقال آب و احداث نیروگاههای خورشیدی و سیکل ترکیبی با منطق تعالی، در پی افزایش تابآوری و تضمین تولید پایدار هستیم.» به گفته او، این استراتژی، توسعه را به اهرمی برای خلق ارزش بلندمدت تبدیل کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه؛ کسب تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی و عنوان «سازمان سرآمد سال» توسط فولاد مبارکه، دستاوردی ارزشمند و افتخاری بزرگ برای خانواده این شرکت است. این موفقیت تأییدی بر درستی مسیری است که فولاد مبارکه طی سالهای اخیر در حوزه توسعه، پایداری و آیندهنگری دنبال کرده است.
در نگاه فولاد مبارکه، جایزه ملی تعالی سازمانی صرفاً یک نظام ارزیابی یا رقابتی برای سنجش عملکرد سازمانها نیست، بلکه ابزاری تحولآفرین و قدرتمند برای آینده است؛ ابزاری که سازمان را در شناخت نقاط قوت، فرصتهای بهبود و ترسیم مسیر رشد و پیشرفت یاری میکند. به همین دلیل، تعالی سازمانی در فولاد مبارکه تنها یک شاخص مدیریتی یا فرایند ارزیابی نیست، بلکه بهعنوان یک دیدهبان راهبردی، همواره مسیر حرکت شرکت را با جهتگیریهای آیندهنگر و اهداف متعالی آن همسو میسازد.
تجربه سازمانهای موفق جهان نشان داده شرکتهایی میتوانند در مسیر رشد پایدار حرکت کنند که دارای چشماندازی روشن، جهتگیریهای استراتژیک دقیق و نگاهی آیندهنگر در تصمیمگیریهای کلان خود باشند. فولاد مبارکه نیز با تکیه بر همین رویکرد، توسعه را بهعنوان یکی از مهمترین اهرمهای دستیابی به تعالی سازمانی در دستور کار قرار داده و تلاش کرده تمامی برنامهها و پروژههای توسعهای خود را در راستای خلق ارزش پایدار برای ذینفعان و ارتقای توان رقابتی شرکت تعریف و اجرا کند.
در معاونت طرح و توسعه، اجرای بهموقع و باکیفیت پروژههای توسعهای با هدف پشتیبانی مؤثر از کمیت و کیفیت محصولات، توسعه زیرساختهای فنی تولید، افزایش بهرهوری، ارتقای قابلیت اطمینان تجهیزات و بهبود شاخصهای ایمنی و زیستمحیطی، از مهمترین راهبردهای حرکت در مسیر تعالی سازمانی محسوب میشود. باور ما بر این است که توسعه زمانی ارزشآفرین خواهد بود که علاوه بر پاسخگویی به نیازهای امروز، ظرفیتهای لازم برای موفقیتهای آینده سازمان را نیز فراهم آورد.
امروز بخش قابلتوجهی از برنامههای توسعهای فولاد مبارکه بر ایجاد زیرساختهای پایدار برای استمرار تولید و افزایش تابآوری شرکت متمرکز است. در شرایطی که صنعت کشور با چالشهای متعددی در حوزه آب و انرژی مواجه است، فولاد مبارکه با نگاهی مسئولانه و آیندهنگر، پروژههای راهبردی متعددی را برای تأمین پایدار این منابع در دست اجرا دارد.
مشارکت در پروژه انتقال آب از دریای عمان به فلات مرکزی ایران، اجرای طرحهای بازچرخانی آب و استفاده از پساب شهرهای پیرامونی، نمونههایی از اقدامات کلان شرکت در حوزه مدیریت پایدار منابع آب است. این پروژهها علاوه بر تضمین پایداری تولید، نقش مهمی در حفاظت از منابع طبیعی و تحقق اهداف توسعه پایدار ایفا میکنند.
در حوزه انرژی نیز فولاد مبارکه سرمایهگذاریهای گستردهای را با هدف افزایش امنیت انرژی و کاهش وابستگی به منابع بیرونی آغاز کرده است. احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۱۴ مگاواتی و نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ مگاواتی از مهمترین پروژههای زیرساختی شرکت در سالهای اخیر به شمار میروند که نقش تعیینکنندهای در خودتأمینی انرژی، افزایش پایداری تولید و ارتقای تابآوری سازمان خواهند داشت.
از سوی دیگر، توسعه پایدار در فولاد مبارکه تنها به تأمین منابع محدود نمیشود، بلکه بهرهوری حداکثری از منابع موجود نیز بخش مهمی از این رویکرد را تشکیل میدهد. اجرای پروژههای اقتصاد چرخشی از جمله بازیابی لجنهای اکسیدی کلاریفایرها و سایر طرحهای مرتبط با بازیافت و استفاده مجدد از مواد، بیانگر توجه ویژه شرکت به کاهش اتلاف منابع، حفظ محیطزیست و حرکت در مسیر توسعه پایدار است.
فولاد مبارکه همچنین در حوزه مسئولیتهای اجتماعی همواره نقشی فراتر از یک بنگاه اقتصادی ایفا کرده و با مشارکت در اجرای پروژههای زیرساختی و توسعهای، تلاش کرده است سهم مؤثری در توسعه پایدار مناطق پیرامونی و ارتقای کیفیت زندگی جامعه داشته باشد. این نگاه مسئولانه، یکی از ارکان مهم تعالی سازمانی و از ویژگیهای سازمانهای سرآمد به شمار میرود.
بیتردید کسب تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی و عنوان سازمان سرآمد سال، حاصل تلاش، تخصص و همدلی تمامی کارکنان، مدیران و ذینفعان فولاد مبارکه است. این موفقیت ارزشمند نشان میدهد که مسیر توسعه هدفمند، آیندهنگر و مبتنی بر پایداری، مسیر درستی برای دستیابی به تعالی سازمانی است.
امروز بیش از هر زمان دیگری بر این باوریم که تعالی سازمانی و توسعه پایدار دو مفهوم جداییناپذیر هستند. تعالی، جهت و افق حرکت را مشخص میکند و توسعه، ابزار تحقق آن است.از همین رو فولاد مبارکه با تکیه بر این نگرش، مسیر آینده خود را با قدرت و اطمینان ادامه خواهد داد تا همچنان بهعنوان سازمانی سرآمد، پیشرو و ارزشآفرین برای کشور ایفای نقش کند.