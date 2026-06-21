به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، اگرچه هنوز اجماع روشنی درباره تصمیم نهایی دولت ترامپ وجود ندارد، اما سه سناریوی محتمل مطرح است:

۱. اجرای تعرفه: اگر دولت آمریکا اعلام کند که تعرفه ۱۵ درصدی را اجرا خواهد کرد، احتمالا موج جدیدی از ارسال محموله‌های مس به آمریکا آغاز می‌شود. در این حالت، فلز از اروپا، آسیا و آفریقا به انبارهای کامکس منتقل خواهد شد و قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. همچنین ترامپ ممکن است اعلام کند که این تعرفه از سال ۲۰۲۸ به ۳۰ درصد افزایش می‌یابد. به گفته تحلیگران «جفریز» اعمال تعرفه بر مس تصفیه‌شده برای شرکت‌هایی که در آمریکا تولید دارند، مثبت خواهد بود.

۲.عقب‌نشینی از تعرفه: اگر ترامپ اعمال تعرفه را منتفی اعلام کند، انگیزه انتقال مس به آمریکا از بین خواهد رفت و حتی ممکن است جریان تجارت معکوس شود. این موضوع می‌تواند فشار عرضه در سایر بازارها را کاهش دهد و باعث افت قیمت‌ها شود. در این سناریو، معامله‌گران احتمالا ابتدا مس موجود در انبارهای کامکس را به انبارهای نزدیک بورس فلزات لندن منتقل می‌کنند تا موقعیت‌هایی را که پیش از تصمیم دولت ایجاد کرده‌اند، ببندند. اینکه این فلز در نهایت از آمریکا خارج شود یا نه، به میزان تقاضا در چین و دیگر مصرف‌کنندگان بزرگ بستگی خواهد داشت.

۳. تعویق تصمیم: گزینه سوم این است که دولت آمریکا تصمیم‌گیری را به تاخیر بیندازد، اما همچنان احتمال اعمال تعرفه را در نظر داشته باشد. در این حالت، وضعیت فعلی تقریبا حفظ می‌شود؛ فلزات انبارشده در آمریکا باقی می‌ماند و ورود محموله‌های جدید نیز با سرعتی کمتر از سال گذشته ادامه می‌یابد، زیرا معامله‌گران خود را در برابر خطرات تغییرات ناگهانی محافظت می‌کنند.

با وجود همه این ابهامات، بیشتر تحلیلگران و معامله‌گران در چشم‌انداز بلندمدت نسبت به بازار مس خوش‌بین هستند؛ چراکه این فلز نقش حیاتی در زیرساخت‌های هوش مصنوعی و پروسه گذار انرژی دارد.

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